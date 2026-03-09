Zelenski aplaza reunión negociadora por crisis en Irán
Kiev reafirma su disposición a nuevas reuniones para avanzar hacia la paz en cualquier formato y momento
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este lunes tras reunirse con su equipo negociador que la ronda de contactos con Rusia y Estados Unidos para buscar una salida a la guerra, prevista para esta semana, ha sido aplazada debido a los bombardeos contra Irán de EE.UU e Israel y las represalias de Teherán.
Zelenski explica aplazo de negociaciones por crisis en Irán
"En este momento, la prioridad de nuestros socios y toda la atención están centradas en la situación alrededor de Irán, y es por eso que esta reunión que había sido planeada para esta semana se ha pospuesto a propuesta de la parte estadounidense", dijo Zelenski en sus redes sociales.
El presidente ucraniano afirmó que su administración está en contacto permanente con los mediadores estadounidenses y reafirmó que Kiev está abierta a celebrar nuevas reuniones "en cualquier momento" y "en cualquier formato" que sirva para avanzar hacia la paz.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ucrania ofrece apoyo para derribar drones iraníes y acusa a Rusia
Zelenski ordenó a sus representantes en las negociaciones a tres con estadounidenses y rusos que se pongan en contacto con los emisarios de Washington para transmitirles la disponibilidad de Ucrania de contribuir a los esfuerzos de los países de Oriente Medio atacados por Irán para derribar los drones iraníes.
"Vemos que los rusos están intentando manipular la situación en Oriente Medio y en la región del golfo en favor de su agresión y también convertir los ataques del régimen iraní contra sus vecinos y contra las bases estadounidenses en un segundo frente en la guerra de Rusia contra Ucrania y, de forma más general, contra todo Occidente", agregó Zelenski.
no te pierdas estas noticias
Zelenski aplaza reunión negociadora por crisis en Irán
EFE
Kiev reafirma su disposición a nuevas reuniones para avanzar hacia la paz en cualquier formato y momento
Hijo de Jemenei será su sucesor
AP
En tanto, guerra en Medio Oriente se extendió peligrosamente hacia la infraestructura civil