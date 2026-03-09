logo pulso
Zelenski aplaza reunión negociadora por crisis en Irán

Kiev reafirma su disposición a nuevas reuniones para avanzar hacia la paz en cualquier formato y momento

Por EFE

Marzo 09, 2026 11:39 a.m.
A
Zelenski aplaza reunión negociadora por crisis en Irán

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este lunes tras reunirse con su equipo negociador que la ronda de contactos con Rusia y Estados Unidos para buscar una salida a la guerra, prevista para esta semana, ha sido aplazada debido a los bombardeos contra Irán de EE.UU e Israel y las represalias de Teherán.

Zelenski explica aplazo de negociaciones por crisis en Irán

"En este momento, la prioridad de nuestros socios y toda la atención están centradas en la situación alrededor de Irán, y es por eso que esta reunión que había sido planeada para esta semana se ha pospuesto a propuesta de la parte estadounidense", dijo Zelenski en sus redes sociales.

El presidente ucraniano afirmó que su administración está en contacto permanente con los mediadores estadounidenses y reafirmó que Kiev está abierta a celebrar nuevas reuniones "en cualquier momento" y "en cualquier formato" que sirva para avanzar hacia la paz.

Ucrania ofrece apoyo para derribar drones iraníes y acusa a Rusia

Zelenski ordenó a sus representantes en las negociaciones a tres con estadounidenses y rusos que se pongan en contacto con los emisarios de Washington para transmitirles la disponibilidad de Ucrania de contribuir a los esfuerzos de los países de Oriente Medio atacados por Irán para derribar los drones iraníes.

"Vemos que los rusos están intentando manipular la situación en Oriente Medio y en la región del golfo en favor de su agresión y también convertir los ataques del régimen iraní contra sus vecinos y contra las bases estadounidenses en un segundo frente en la guerra de Rusia contra Ucrania y, de forma más general, contra todo Occidente", agregó Zelenski.

