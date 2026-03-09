logo pulso
Por guerra, crudo supera los 100 dólares por barril

Por AP

Marzo 09, 2026 03:00 a.m.
A
Chicago, Ills.- Los precios del petróleo superaron los 100 dólares por barril por primera vez en más de tres años y medio, ya que la guerra con Irán obstaculiza la producción y el transporte en Oriente Medio.

El precio del barril de crudo Brent, el referente internacional, se situaba en 101.19 dólares poco después de que se reanudaran las operaciones en la Bolsa Mercantil de Chicago, un 9.2% por encima de su precio de cierre del viernes, de 92.69 dólares.

El West Texas Intermediate, el crudo ligero y dulce producido en Estados Unidos, se vendía a unos 107.06 dólares por barril. Eso es un 16,2% más que su precio de cierre del viernes, de 90.90 dólares.

Ambos podrían subir o bajar a medida que continúan las negociaciones en el mercado.

Los precios del petróleo se han incrementado fuertemente a medida que la guerra, ya en su segunda semana, ha involucrado a países y lugares que son cruciales para la producción y el movimiento de crudo y gas desde el golfo Pérsico.

Aproximadamente 15 millones de barriles de crudo —alrededor del 20% del petróleo mundial— suelen transportarse cada día a través del estrecho de Ormuz, según la firma independiente Rystad Energy. 

