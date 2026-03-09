Hijo de Jemenei será su sucesor

Dubái, EAU.- Mojtaba Jamenei, hijo del difunto líder supremo del país, ha sido nombrado su sucesor, anunció el lunes temprano la televisión estatal iraní, mientras que la guerra que comenzó hace poco más de una semana con la muerte de su padre dio un giro dramático.

Una figura reservada, Mojtaba Jamenei de 56 años ahora se sitúa en el corazón de la teocracia de Irán y tendrá la última palabra sobre todos los asuntos del Estado. Se desempeñará como comandante en jefe del ejército y de la poderosa Guardia Revolucionaria, el brazo paramilitar iraní.

También tiene autoridad sobre una reserva de uranio altamente enriquecido que podría usarse para construir un arma nuclear.

La selección de Jamenei enfrenta la probabilidad de críticas de Estados Unidos. "El hijo de Jamenei es inaceptable para mí", había dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán".

En tanto, la guerra se extendió peligrosamente hacia la infraestructura civil, mientras que Bahrein acusó a Teherán de atacar una de las plantas desalinizadoras que son cruciales para el agua potable de las naciones del golfo Pérsico, y depósitos de petróleo humeaban en la capital iraní tras ataques nocturnos de Israel.

En una señal de creciente ira en la región, el jefe de la Liga Árabe arremetió contra Irán por una "política temeraria" de atacar a sus vecinos, incluidos los que albergan fuerzas estadounidenses. Los países del Pérsico ya han sido alcanzados por cientos de misiles y drones desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

Arabia Saudí anunció sus primeras muertes, diciendo que un proyectil militar cayó en una zona residencial y mató a dos personas de nacionalidad india y bangladesí.

Bahrein , Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí reportaron misiles iraníes.

Las autoridades iraníes también dijeron que ataques nocturnos de Israel contra cuatro petroleros de almacenamiento y una terminal de transferencia de crudo dejaron cuatro muertos. Testigos en Teherán indicaron que el humo era tan denso que parecía como si el sol no hubiera salido.

El ejército israelí manifestó que los depósitos de petróleo estaban siendo utilizados por Irán como combustible para misiles.