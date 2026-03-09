Búsqueda del MH370 no arroja hallazgos

Kuala Lumpur, Malasia.- Doce años después que el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareciera con 239 personas a bordo, una nueva búsqueda en aguas profundas en el sur del océano Índico no ha logrado hasta ahora localizar el avión desaparecido, informaron las autoridades malasias el domingo, al tiempo que las familias de los desaparecidos presionaban para que las tareas continúen.

La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos señaló en un comunicado que una búsqueda en el lecho marino realizada por la empresa de robótica marina Ocean Infinity entre marzo de 2025 y enero de 2026 examinó miles de kilómetros cuadrados del fondo oceánico, pero no ha producido ningún hallazgo confirmado de los restos del avión.

Malasia dio luz verde el año pasado a la empresa con sede en Texas para reanudar la búsqueda del vuelo 370 bajo un contrato de "si no se encuentra, no se paga" en un nuevo sitio de 15,000 kilómetros cuadrados (5.800 millas cuadradas) en el sur del océano Índico, donde se creía que se estrelló. Ocean Infinity recibirá 70 millones de dólares sólo si se descubren restos.

La búsqueda se llevó a cabo durante 28 días en dos fases —del 25 al 28 de marzo del año pasado y del 31 de diciembre de 2025 al 23 de enero de este año—, y abarcó unos 7.571 kilómetros cuadrados (2.923 millas cuadradas) del lecho marino, indicó la oficina. La condiciones climatológicas adversas interrumpieron periódicamente las operaciones, agregó.

"Las actividades de búsqueda realizadas no han arrojado ningún hallazgo que confirme la ubicación de los restos del avión", indicó en un comunicado. No dio detalles sobre cuándo se reanudará la búsqueda.

El avión Boeing 777 desapareció del radar poco después de despegar el 8 de marzo de 2014, con 239 personas, en su mayoría ciudadanos chinos, en un vuelo desde la capital de Malasia, Kuala Lumpur, hacia Beijing. Los datos satelitales mostraron que el avión se desvió de su ruta de vuelo y se dirigió hacia el extremo sur del océano Índico, donde se cree que se estrelló.

Una costosa búsqueda multinacional no logró encontrar pistas sobre su ubicación, aunque restos llegaron a la costa del este de África y a islas del océano Índico. Una búsqueda privada en 2018 realizada por Ocean Infinity tampoco halló nada.