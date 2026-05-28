Zelenski pide más arsenal a Trump

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Kiev, Ucrania.- El presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha escrito al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al Congreso estadounidense para pedir más municiones para los sistemas de defensa antiaérea fabricados en Estados Unidos con el fin de contrarrestar la intensificación de los ataques rusos con misiles balísticos, informó Kiev el miércoles.

Mientras tanto, el personal y las sucursales de los bancos rusos podrían sumarse a la lucha contra los ataques de drones ucranianos, según un ambicioso plan aprobado por la cámara baja del Parlamento de Rusia, el cual contempla que empleados bancarios capacitados derriben drones.

Las medidas se producen tras una reciente escalada de ataques aéreos por ambas partes en la guerra que comenzó hace más de cuatro años. Ninguna de las partes ha podido avanzar mucho en la línea del frente de 1,250 kilómetros (780 millas).

También el miércoles, Anne Keast-Butler, jefa de la agencia de inteligencia británica GCHQ, afirmó que el presidente ruso Vladímir "Putin está retrocediendo en el campo de batalla". Nuevos datos muestran que "casi medio millón de soldados rusos han muerto desde que comenzó el conflicto", aseveró.

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Ucrania ha atacado objetivos rusos con sus drones de producción nacional, especialmente instalaciones petroleras y plantas fabricantes. Al mismo tiempo, el ejército ruso ha intensificado sus ataques aéreos, disparando casi 90 misiles, así como cientos de drones, contra Kiev el fin de semana pasada.

En una carta obtenida por The Associated Press, el mandatario ucraniano instó a Trump y al Congreso a suministrar más misiles Patriot PAC-3 y otros sistemas de defensa antiaérea, advirtiendo que las entregas a Ucrania se están quedando cortas debido a que la guerra con Irán desvía las reservas de EU.

"Para nosotros —para una nación que lucha por su supervivencia— difícilmente hay algo más doloroso de ver que baterías Patriot sin misiles cargados", escribió Zelenski.

Las entregas, estima, "ya no están a la altura de la realidad de la amenaza a la que nos estamos enfrentando", sentenció.

Las armas estadounidenses que las naciones europeas y Canadá compran para donar a Ucrania son un componente vital de las defensas antiaéreas del país, pero sólo unos pocos aliados de la OTAN están invirtiendo sumas significativas en el acuerdo, según funcionarios de la alianza.