Zelenskyy describe como positiva su reunión con Trump

KIEV, Ucrania (AP) — El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que su reunión, al parecer tensa, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la semana pasada fue "positiva", a pesar de que no consiguió los misiles Tomahawk para Ucrania, y enfatizó lo que dijo es el continuo interés estadounidense en acuerdos económicos con Kiev.

Zelenskyy comentó que Trump se retractó de la posibilidad de enviar los misiles de largo alcance a Ucrania, lo que habría sido un gran impulso para Kiev, tras su llamada telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, horas antes de que el líder ucraniano y el presidente estadounidense se reunieran el viernes.

"En mi opinión, él no quiere una escalada con los rusos hasta que se reúna con ellos", dijo Zelenskyy a los periodistas el domingo. Sus comentarios estuvieron embargados hasta la mañana del lunes.

Ucrania espera comprar 25 sistemas de defensa antiaérea Patriot a empresas estadounidenses utilizando activos rusos congelados y asistencia de socios, pero Zelenskyy dijo que adquirir todos estos requeriría tiempo debido a las largas colas de producción. Comentó que habló con Trump sobre la posibilidad de obtener ayuda para adquirirlos más rápido, potencialmente de socios europeos.

Según Zelenskyy, Trump dijo durante su reunión que las amplias demandas del presidente ruso Vladímir Putin —que Ucrania ceda la totalidad de las regiones orientales de Donetsk y Luhansk— no había cambiado.

Zelenskyy fue diplomático sobre su reunión con Trump, aunque según los reportes enfrentó presión para aceptar las demandas de Putin, una táctica que ha mantenido desde el desastroso enfrentamiento en la Oficina Oval el 28 de febrero, cuando el presidente ucraniano fue reprendido en televisión en vivo por no estar agradecido por el continuo apoyo estadounidense.

Zelenskyy dijo que, dado que Trump finalmente apoyó mantener la línea de frente actual, su mensaje general "es positivo" para Ucrania.

Comentó que Trump busca poner fin a la guerra y espera que su reunión en las próximas semanas con Putin en Hungría —que no apoya a Ucrania— allane el camino para un acuerdo de paz después de que su primera cumbre en Alaska en agosto no lograra tal resultado.

Hasta ahora, Zelenskyy dijo que no ha sido invitado a asistir, pero lo consideraría si el formato de las conversaciones fuera justo para Kiev.

"Compartimos la perspectiva positiva del presidente Trump si conduce al fin de la guerra. Después de muchas rondas de discusión durante más de dos horas con él y su equipo, su mensaje, en mi opinión, es positivo: que nos mantenemos donde estamos en la línea de contacto, siempre que todas las partes entiendan lo que se quiere decir", dijo Zelenskyy.

Zelenskyy expresó dudas sobre que la capital de Hungría, Budapest, sea un lugar adecuado para la próxima reunión Trump-Putin.

"No considero que Budapest sea el mejor lugar para tal reunión. Obviamente, si puede traer paz, no importará qué país sea el anfitrión de la reunión", añadió.

Zelenskyy criticó al primer ministro húngaro Viktor Orban, y dijo que no cree que un primer ministro "que bloquea a Ucrania en todas partes pueda hacer algo positivo para los ucranianos o incluso proporcionar una contribución equilibrada".

Zelenskyy también expresó escepticismo sobre la propuesta de Putin de intercambiar parte del territorio que controla en las regiones de Jersón y Zaporiyia si Ucrania entrega todas las regiones de Donetsk y Luhansk.

"Queríamos entender exactamente qué querían decir los rusos. Hasta ahora, no hay una posición clara", dijo.

Zelenskyy comentó que cree que todas las partes se han "acercado" a un posible fin de la guerra.

"Eso no significa que definitivamente terminará, pero el presidente Trump ha logrado mucho en Oriente Medio, y aprovechando ese impulso, quiere poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania", añadió Zelenskyy.

Dijo que Estados Unidos está interesado en proyectos bilaterales de gas con Ucrania, incluyendo la construcción de una terminal de gas natural licuado en la ciudad portuaria sureña de Odesa. Otros proyectos de interés para Estados Unidos incluyen aquellos relacionados con la energía nuclear y el petróleo.