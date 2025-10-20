Audaz y veloz robo del Louvre

París, Fra.- En un golpe de minutos el domingo dentro del museo más visitado del mundo, los ladrones utilizaron una plataforma elevadora para subir por la fachada del Louvre, forzaron una ventana, rompieron vitrinas y huyeron con joyas napoleónicas de “valor incalculable”.

El robo a plena luz del día, aproximadamente 30 minutos después de la apertura, con visitantes ya dentro, fue uno de los robos de museo de mayor perfil en la memoria reciente. Todo sucedió a solo 250 metros (270 pies) de la Mona Lisa, en “una operación de cuatro minutos”, según la ministra de Cultura, Rachida Dati.

Uno de los objetos robados, la corona imperial adornada con esmeraldas de la esposa de Napoleón III, la emperatriz Eugenia, que contiene más de 1,300 diamantes, fue encontrada más tarde fuera del museo, indicaron las autoridades francesas. Fue recuperada rota.

Alrededor de las 9:30 am, varios intrusos forzaron una ventana, cortaron cristales con una discoteca y fueron directamente a las vitrinas, dijeron las autoridades. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, dijo que el equipo ingresó desde el exterior usando una plataforma elevadora por la fachada frente al río, donde se están realizando obras, para llegar a la sala con la colección real de 23 artículos.

Su objetivo fue la Galería de Apolo, donde se exhiben los Diamantes de la Corona, incluyendo el Regente, el Sancy y el Hortensia.

Ocho objetos fueron sustraídos, según las autoridades: una diadema de zafiros, un collar y un pendiente de un coordinado vinculado a las reinas francesas del siglo XIX Marie-Amélie y Hortense; un collar y aretes de esmeraldas del conjunto a juego de la emperatriz María Luisa, la segunda esposa de Napoleón Bonaparte; un broche relicario; la diadema de la emperatriz Eugenia; y su gran broche de ramillete en forma de lazo, un conjunto imperial del siglo XIX muy apreciado.

Los equipos forenses examinan el sitio del crimen y los puntos de acceso adyacentes mientras se realiza un inventario completo, dijeron las autoridades. Los funcionarios dicen que el botín tiene un valor histórico “incalculable”.

Según medios franceses, hubo cuatro perpetradores: dos vestidos como trabajadores de la construcción con chalecos de seguridad amarillos en la plataforma elevadora, y dos en cada scooter.