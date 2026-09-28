Zoo de Atlanta ya tiene dos pandas gigantes
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Bangkok, Tailandia.- Dos pandas gigantes llegaron a Atlanta el domingo por la mañana como parte de un acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y China.
Ping Ping y Fu Shuang partieron el domingo temprano de Chengdu, en el suroeste de China, a bordo de un avión Boeing 777 dedicado "FedEx Panda Express".
Un nuevo acuerdo entre Zoo Atlanta y la Asociación China para la Conservación de la Vida Silvestre convierte a este en uno de tres zoológicos en Estados Unidos que albergan pandas gigantes, junto con el Zoológico de San Diego en California y el Zoológico Nacional del Smithsonian en Washington, DC
"Este es un día emocionante para Zoo Atlanta y un momento histórico para la Ciudad de Atlanta, el estado de Georgia y más allá", dijo el presidente y director general de Zoo Atlanta, Raymond B. King. "Estamos encantados de dar la bienvenida a Ping Ping y Fu Shuang y no podríamos estar más emocionados de compartir esa alegría con nuestros miembros, visitantes, la ciudad y la comunidad en las próximas semanas".
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Los visitantes del zoológico tendrán que esperar un tiempo para ver a Ping Ping y Fu Shuang, dijeron funcionarios. Los osos estarán en cuarentena durante aproximadamente un mes en un área biosegura del nuevo complejo de pandas.
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