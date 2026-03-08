8M, con cifras alarmantes

Ciudad de México.- México llega al Día Internacional de la Mujer con 6 mil 440 feminicidios cometidos de enero de 2019 a enero de 2026, siendo Sinaloa, la Ciudad de México y el Estado de México, las entidades en las que se registra el mayor número de delitos de este tipo, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En ese lapso, también han sido víctimas de feminicidio 635 niñas y adolescentes de 0 a 17 años, señala el reporte.

"Llegamos a este 8 de marzo en un contexto alarmante. Desde nuestra experiencia documentada, sostenemos que el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia feminicida continúa siendo una lucha contra estructuras institucionales que reproducen desigualdad, estereotipos de género e impunidad patriarcal", señala el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF).

Destaca que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), uno de los mecanismos más importantes para enfrentar las violencias graves contra las mujeres, niñas y adolescentes, se encuentra hoy debilitada, opaca e ineficiente.

Señala que a un año de que la Secretaría de las Mujeres federal asumió su seguimiento, no se observan avances, por el contrario, se reformó el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, eliminando la obligación expresa de que los estados alertados informen cada seis meses sobre el cumplimiento de las medidas.

Guadalupe Ramos, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), señala que la crisis de violencia contra las mujeres también se expresa en el fenómeno de las desapariciones,

Menciona que según el año pasado el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, registró 28,770 mujeres desaparecidas, mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 5,020 mujeres víctimas de homicidio hasta octubre de 2025.

"Estas cifras reflejan la magnitud de la violencia que enfrentan las mujeres y la urgencia de fortalecer las políticas de prevención, investigación y búsqueda con enfoque de género", dice.