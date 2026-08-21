A "especialista" de Luisa Alcalde, al menos 445 mil
Carlos Augusto Jiménez ha recibido contratos de Morena y Sistema Público de Radiodifusión
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CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Augusto Jiménez Zárate, especialista presentado por Luisa María Alcalde, consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en el programa "Derecho de Réplica" el 19 de agosto, ha celebrado desde 2022 contratos por honorarios con Morena que ascienden a 120 mil pesos, y con el Sistema Público de Radiodifusión (SPR) por al menos 325 mil pesos, desde 2023.
Alcalde presentó a Jiménez Zarate en el programa con la finalidad de hablar de bots, el ecosistema digital y la desinformación. En su presentación, la Consejera mencionó que Jiménez se ha especializado en el "análisis de fenómenos como la organización sistematizada de apoyo en redes sociales y su influencia en la formación de opinión pública". De acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia, Carlos Augusto es militante de Morena desde el 2014.
En Marzo de 2022 el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) contrató a Jiménez Zarate como "auxiliar en actividades políticas", según un contrato celebrado con la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del partido que estuvo vigente del 1 al 31 de marzo y estableció ingresos quincenales netos de 10 mil pesos por honorarios. Es decir, un total de 20 mil pesos por la vigencia del contrato.
Morena también contrató al profesor universitario en 2024, del 1 al 15 de septiembre prestó servicios profesionales consistentes en auxiliar de actividades políticas, por una contraprestación de 10 mil pesos. Para 2025, Morena lo contrató del 1 de julio al 30 de septiembre, nuevamente como auxiliar en actividades políticas, con un pago mensual de 30 mil pesos, lo que suma 90 mil pesos en total por el periodo de 92 días.
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El monto total de los tres contratos celebrados con el partido suma 120 mil pesos durante
tres años.
En 2023 el especialista comenzó a recibir contratos del Sistema Público de Radiodifusión.
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