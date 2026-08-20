EEUU se coordinó con Irán para deportar a iraníes, según muestran correos

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LOS ÁNGELES (AP) — Estados Unidos se coordinó con Irán para deportar a iraníes en 2025, según muestran correos electrónicos publicados recientemente, lo que revela una relación de trabajo entre los dos gobiernos a pesar de las tensiones entre ambos.

Cientos de correos electrónicos intercambiados entre funcionarios de inmigración de Estados Unidos, que fueron obtenidos por el National Iranian American Council —un organismo dedicado a promover los derechos de la comunidad estadounidense de origen iraní— y se hicieron públicos el martes, ofrecen el relato más transparente hasta ahora, paso a paso, de cómo ambos países colaboraron para organizar el traslado en avión de más de 100 iraníes de regreso a Irán en tres vuelos de deportación separados, en septiembre y diciembre de 2025, y enero de 2026. El medio digital The Intercept informó primero sobre los correos.

Los correos muestran que funcionarios iraníes tuvieron cierta influencia sobre cuáles inmigrantes iraníes fueron enviados de vuelta a su país, y que funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aparentemente atendieron algunos cambios de última hora en las listas de deportación a solicitud de Irán.

"Por solicitud de la embajada de Irán añadí algunos casos", escribió a finales de agosto un funcionario del ICE no identificado, un mes antes del primer vuelo de deportación en septiembre. Poco más de una semana después, alguien con el mismo cargo se dispuso a hacer otro cambio no especificado en la lista de deportación tras señalar que se reunió con el "director en la embajada de Irán".

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"Irán ha solicitado enmendar el manifiesto anterior y acelerar el proceso de expulsión", escribió el funcionario.

En un correo del 26 de septiembre, apenas tres días antes de que el vuelo de deportación saliera de suelo estadounidense, un funcionario del ICE indicó en un correo que la embajada iraní todavía estaba haciendo solicitudes para incluir a tres iraníes adicionales en el vuelo. No está claro quiénes terminaron en el vuelo, que acabó siendo mucho más pequeño de lo planeado. Funcionarios iraníes seguían haciendo solicitudes el día en que partió, aunque un funcionario escribió que esas solicitudes fueron rechazadas.

Estados Unidos priorizó deportaciones durante conflicto con Irán

La coordinación de los vuelos siguió siendo una alta prioridad, incluso cuando funcionarios del ICE reconocían internamente que los iraníes estaban huyendo de Irán en medio de la mortífera guerra de 12 días contra Estados Unidos e Israel en junio de 2025, según muestran los correos. Los vuelos partieron apenas meses después de que Washington y el gobierno israelí acordaran un alto al fuego con Irán.

Los nuevos correos subrayan un claro alejamiento de una práctica de décadas de Estados Unidos de acoger a disidentes iraníes, exiliados y otras personas desde que la Revolución Islámica de 1979 obligó a un gran número de iraníes a huir.

La deportación de iraníes a un país cuyo gobierno tiene un patrón de persecución violenta contra mujeres, minorías religiosas y disidentes políticos ha suscitado fuertes críticas de activistas de derechos humanos.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicó en un correo electrónico el jueves por la noche: "El gobierno (del presidente Donald) Trump está utilizando todas las opciones legales para llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia, tal como prometió el presidente Trump", y que las personas deportadas incluían "terroristas, traficantes de personas y presuntos agentes extranjeros".

Algunos deportados fueron seleccionados a dedo por funcionarios iraníes, muestran los correos

Funcionarios iraníes reconocieron en septiembre de 2025 que hasta 400 iraníes podrían ser devueltos en virtud de un acuerdo con el gobierno de Trump. Señalaron que la mayoría de los iraníes había cruzado a Estados Unidos desde México de manera ilegal, mientras que algunos enfrentaban otros problemas migratorios.

No queda claro a partir de los correos con qué frecuencia los funcionarios de inmigración norteamericanos tuvieron contacto directo con el gobierno iraní. En ocasiones, los mensajes se transmitían a través de funcionarios qataríes, quienes ayudaron a fletar los vuelos de deportación vía Doha, pero otras veces los funcionarios hacen referencia a reuniones regulares con la "delegación iraní", el "director en la embajada de Irán" y otros empleados iraníes no identificados.

No está claro si las personas que Irán incluyó en la lista se ofrecieron voluntariamente a ser repatriadas o si fueron obligadas. Informes previos del New York Times revelaron que entre los deportados a Irán había solicitantes de asilo, mientras que otros dijeron que fueron deportados contra su voluntad.

Al menos una persona fue deportada cuando no debía serlo, según mostraron los correos.

"Un iraní no incluido en el manifiesto final que enviamos al Ministerio del Interior de Qatar fue abordado en el vuelo", escribió un funcionario estadounidense no identificado.

En respuesta, otro funcionario estadounidense no identificado escribió: "No tengo idea de cómo el caso/la persona logró pasar y subir al avión".

Un portavoz del DHS indicó en un comunicado que todos los solicitantes de asilo reciben el debido proceso y "se escuchan sus alegatos de temor". El comunicado también rechazó la idea de que hubiera una persona deportada por error, y en lugar de ello dijo que fue deportado porque era un "posible riesgo para la seguridad nacional" que "ingresó ilegalmente a Estados Unidos".

"Es una total invención que el ICE expulsara inadvertidamente a un extranjero ilegal a Irán", escribió el portavoz en un correo electrónico.

Funcionarios iraníes tuvieron acceso a migrantes detenidos en EE.UU.

Los correos dejan entrever que la presión para deportar a iraníes provino de los niveles más altos del gobierno de Trump, incluso cuando Estados Unidos e Israel intercambiaban ataques contra Irán en un conflicto de 12 días entre el 13 y el 24 de junio de 2025.

Apenas días después de que Trump advirtiera en redes sociales el 16 de junio que "¡Todos deberían evacuar Teherán de inmediato!", el entonces director interino del ICE, Todd Lyons, calificó la repatriación de inmigrantes iraníes como una "prioridad" en un correo enviado al jefe de operaciones de expulsión de la agencia, Marcos Charles, y a varios empleados no identificados.

Poco después del correo de Lyons, Charles reenvió el mensaje a un grupo de funcionarios cuyos nombres están censurados. Un funcionario del ICE no identificado respondió, advirtiendo que "la expulsión resultará difícil" en medio del conflicto en curso, ya que Irán no estaba emitiendo los documentos de viaje para los iraníes elegibles para la deportación. Además, el espacio aéreo iraní estaba cerrado durante los bombardeos y los iraníes estaban huyendo del país.

Charles no cedió y, en un correo posterior, indicó al personal que elaborara un plan para deportar a 58 iraníes con órdenes finales de expulsión que estaban bajo custodia del ICE en ese momento.

"Necesitamos un plan a seguir lo antes posible", escribió Charles. Otro funcionario, cuyo nombre fue censurado, instó a sus colegas a "identificar una solución para esta prioridad de la Casa Blanca".

Jamal Abdi, presidente del National Iranian American Council, señaló que los correos socavan las afirmaciones de Trump de que Estados Unidos está en guerra contra Irán para salvar a los iraníes de un régimen represivo.

"Demuestra que la máxima prioridad aquí era expulsar a la mayor cantidad de personas posible por cualquier medio necesario", sostuvo Abdi.

En varias ocasiones, los correos muestran a funcionarios del ICE organizando que funcionarios iraníes se reunieran, por razones no especificadas, con personas detenidas en Estados Unidos, lo que hace eco de testimonios de solicitantes de asilo iraníes en una demanda no relacionada presentada en julio por un grupo de interés iraní no afiliado.

Once iraníes en detención migratoria dijeron que fueron obligados a reunirse con funcionarios del gobierno iraní mientras estaban detenidos por el ICE. Esas autoridades iraníes conocían detalles íntimos sobre sus solicitudes de asilo, según las declaraciones juradas presentadas en julio ante un tribunal de Washington, D.C.

La demanda alega que agencias de inmigración estadounidenses han estado compartiendo ilegalmente información confidencial sobre solicitantes de asilo iraníes con el gobierno iraní.

El gobierno de Estados Unidos tiene permitido trabajar con funcionarios de gobiernos extranjeros para coordinar la logística de las deportaciones. Sin embargo, regulaciones federales aprobadas a finales de la década de 1990 le prohíben al gobierno compartir información que pudiera revelar que la persona deportada solicitó asilo.

El DHS negó enérgicamente las acusaciones.

"Estas acusaciones de que el ICE compartió registros de solicitudes de asilo con el gobierno iraní son falsas. El ICE trabaja con todos los países para obtener documentos de viaje para los detenidos", señaló el DHS en un comunicado.