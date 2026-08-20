Avión de la Armada traslada a Fernando Farías Laguna a México

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 20 (EL UNIVERSAL).- El avión de la Armada de México, el cual trae al contralmirante Fernando Farías Laguna de vuelta a la República Mexicana, partió de Buenos Aires, Argentina, con destino de la Ciudad de México.

Avión Armada México traslada a Fernando Farías Laguna

A las 15:37 horas, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones (SRE) llevaba a cabo el traslado de Farías Laguna.

De acuerdo con FlightRadar24, esta aeronave es modelo Gulfstream G450 con matrícula AMT-205 y salió del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

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Detención y acusaciones contra Fernando Farías Laguna

El contralmirante Fernando Farías Laguna fue detenido por autoridades de Argentina el pasado 23 de abril de 2026. En México es acusado de contrabando y distribución ilegal de combustible.

Elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) viajaron a este país con la finalidad de traer consigo al acusado.