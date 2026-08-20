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SEP reconoce trayectoria científica de investigadora de la UASLP

Sandra Olimpia Gutiérrez Enríquez recibió una distinción por seis años debido a su trabajo en docencia, formación de estudiantes e investigación

Por Pulso Online

Agosto 20, 2026 08:56 p.m.
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SEP reconoce trayectoria científica de investigadora de la UASLP
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      La investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP)Sandra Olimpia Gutiérrez Enríquez, obtuvo el reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP con una vigencia de seis años, el periodo máximo considerado dentro de esta evaluación.

      La distinción es otorgada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a profesores de tiempo completo que acreditan actividades de docencia, tutoría, gestión académica, investigación y aplicación del conocimiento.

      Gutiérrez Enríquez forma parte de la Facultad de Enfermería y Nutrición (FEN) de la UASLP. De acuerdo con la información difundida, encabezó la lista de esa entidad académica al recibir la vigencia de seis años, mientras que el reconocimiento ordinario se concede por un periodo de tres.

      La evaluación considera la producción académica y científica desarrollada por los docentes, además de su participación en la formación de estudiantes y en proyectos de investigación.

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      La académica cuenta también con el Premio al Mérito en Enfermería "María Guadalupe Cerisola Salcido", que recibió el 12 de mayo de 2021 en Palacio Nacional de manos del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

      Ese galardón fue concedido por el Consejo de Salubridad General por sus aportaciones en investigación, innovación tecnológica y formación de personal en el sector salud.

      El reconocimiento PRODEP busca fortalecer la profesionalización del personal académico de tiempo completo y el desarrollo de grupos de investigación en las instituciones públicas de educación superior.

      La información proporcionada no precisa la fecha de la evaluación, el número total de académicos de la Facultad de Enfermería y Nutrición que participaron ni cuántos recibieron alguna de las vigencias disponibles.

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