Carlos Augusto Jiménez cobró 445 mil pesos en contratos con Morena y SPR

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Carlos Augusto Jiménez Zarate, especialista presentado por Luisa María Alcalde, consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en el programa "Derecho de Réplica" ayer 19 de agosto, ha celebrado desde 2022 contratos por honorarios con Morena que ascienden a 120 mil pesos, y con el Sistema Público de Radiodifusión (SPR) por al menos 325 mil pesos, desde 2023.

Contratos y servicios de Carlos Augusto Jiménez con Morena y SPR

Alcalde presentó a Jiménez Zarate en el programa con la finalidad de hablar de bots, el ecosistema digital y la desinformación. En su presentación, la Consejera mencionó que Jiménez se ha especializado en el "análisis de fenómenos como la organización sistematizada de apoyo en redes sociales y su influencia en la formación de opinión pública". De acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia, Carlos Augusto es militante de Morena desde 2014.

En marzo de 2022 el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) contrató a Jiménez Zarate como "auxiliar en actividades políticas", según un contrato celebrado con la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del partido que estuvo vigente del 1 al 31 de marzo y estableció ingresos quincenales netos de 10 mil pesos por honorarios. Es decir, un total de 20 mil pesos por la vigencia del contrato.

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Morena también contrató al profesor universitario en 2024, del 1 al 15 de septiembre prestó servicios profesionales consistentes en auxiliar de actividades políticas, por una contraprestación de 10 mil pesos. Para 2025, Morena lo contrató del 1 de julio al 30 de septiembre, nuevamente como auxiliar en actividades políticas, con un pago mensual de 30 mil pesos, lo que suma 90 mil pesos en total por el periodo de 92 días.

El monto total de los tres contratos celebrados con el partido suma 120 mil pesos durante tres años.

Contratos del SPR y actividades en Canal Catorce

En 2023 el especialista comenzó a recibir contratos del Sistema Público de Radiodifusión, el Contrato SPR-542-2023, con vigencia del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2023 se celebró para que Jiménez realizara el "servicio de desarrollo de contenidos y realización de diversos programas para el Canal Catorce" por un monto mínimo de 21 mil 293 pesos y máximo de 54 mil 755 pesos; el contrato contempló entre siete y dieciocho servicios por el precio de dos mil 622 pesos cada uno.

Para 2024 el SPR volvió a contratarlo del 1 de febrero al 31 de diciembre mediante el instrumento SPR-363-2024 por un monto total de 201 mil 580 pesos para, nuevamente, desarrollar contenidos y realizar programas para Canal Catorce.

Finalmente, en 2025, el SPR le adjudicó otro contrato (SPR-279-2025) para desarrollar contenidos y realizar programas de Canal Catorce, con una vigencia del 7 de enero al 31 de diciembre de ese año, con un monto mínimo de 102 mil 209 pesos y máximo de 221 mil 454 pesos. Todos los contratos celebrados con el SPR fueron otorgados mediante adjudicación directa y en total suman al menos 325 mil 83 pesos.

Los documentos consultados a través de la Plataforma Nacional de Transparencia muestran que Jiménez Zarate mantuvo relaciones contractuales con el partido y el organismo público de radiodifusión simultáneamente en 2024 y 2025.

En marzo de 2026, InfodemiaMx, iniciativa del SPR para "combatir la epidemia de noticias falsas, y ofrecer a las audiencias digitales un espacio de información verificada", dio una disculpa pública a través de sus redes sociales por calificar como falsas las imágenes y videos que captaron a una mujer que tomaba el sol desde un balcón de Palacio Nacional el pasado 20 de marzo.

En el mismo mes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la veracidad del episodio pese que Infodemia inicialmente calificó como falsa la información, señalando un presunto uso de inteligencia artificial, por lo que tuvo que retractar sus publicaciones y disculparse.

El especialista presentado el 19 de agosto en "Derecho de Réplica" por la Consejera Jurídica Luisa María Alcalde es, de acuerdo con la página de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), profesor de esa institución e investigador sobre infodemia e impacto de las redes sociales en la sociedad.

Además, es maestro en Ingeniería en Telecomunicaciones y autor de los libros "30 años bajo el yugo neoliberal" (2013) y "Redvolución, los cambios sociopolíticos a través de las redes sociales" (2017).

Derecho de Réplica es un espacio dirigido por Luisa María Alcalde, creado en junio de 2026 para presentar datos institucionales y mostrar lo que el gobierno considera noticias falsas.