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¡Atmósfera multicolor!

Juegos mecánicos en una mañana de feria

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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Los niños más audaces vivieron una mañana de acción en el Camping del Club Deportivo Potosino.

Una feria multicolor formó parte de las actividades del tradicional Camping de Verano de este lugar que en esta ocasión reunió a trescientos campistas de entre los 4 y 13 años de edad.

En una atmósfera de fiesta, los hijos de los socios e invitados disfrutaron de juegos, concursos y sorpresas.

Además, hubo cascarones llenos de confeti y aguas frescas. Durante los días del Camping los niños y adolescentes integraron equipos para participar en una serie de actividades deportivas y recreativas que coordinó Gabriela López Esparza.

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Eso sí, ¡cómo se divirtieron!

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