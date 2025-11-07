Marcha por la Paz en Uruapan: Ciudadanos exigen justicia y seguridad

logo pulso
La marcha recorrió las calles principales de la ciudad en un llamado a la paz y la justicia.

Por El Universal

Noviembre 07, 2025 01:56 p.m.
URUAPAN, Mich. (EL UNIVERSAL).- En punto de las 10 de la mañana, inició la llamada Marcha por la Paz para exigir justicia y seguridad después del asesinato del exalcalde Carlos Manzo el pasado sábado.

Miles de personas se dieron cita en la Glorieta de McDonald´s, todos vestidos de blanco; algunos portando pancartas para exigir justicia y paz en Uruapan, otros llevaron globos blancos y decenas con sombreros, en homenaje al presidente municipal asesinado.

La concentración es encabezada por un grupo con vestimenta purépecha que porta una bandera de México y copal y avanzó por paseo Lázaro Cárdenas, calle 5 de febrero y terminará su andar en el centro de Uruapan.

A pesar de que se pretendía que fuera una marcha silenciosa, hubo gritos de consignas como "Carlos vive, la lucha sigue", "Grecia no estás sola" y "Pueblo Callado, jamás será escuchado", entro otras.

Los comercios y transporte del municipio realizaron un paro desde esta mañana y se prevé que reanuden sus actividades por la tarde después de las 16:00 horas. Además de que decenas de locales colocaron moños negros afuera de sus establecimientos.

