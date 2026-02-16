¿A qué se deben las altas temperaturas durante la temporada de frío?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- En los últimos días, una

ha cambiado drásticamente el clima de la

, haciendo que todos los capitalinos desempolven la, que se creía sería necesaria hasta alrededor de marzo.Esteha dejado consecuencias más allá de la incomodidad y las quejas por el intenso sol. Se ha tenido que implementar lade laen la(ZMVM), por la concentración de contaminantes en el aire, desde el pasado viernes 13 de febrero, suspendiéndose solo el domingo 15, y activándose nuevamente este lunes 16.Pero, ¿a qué se debe este cambio radical en el clima? Oficialmente el invierno terminará el, con el equinoccio de primavera. Por otro lado, de acuerdo con el(SMN), lase extiende hasta, aunque en marzo y abril comienzan a reducir los fenómenos que provocan bajas temperaturas.¿Por qué está haciendo tanto calor en laSegún información del SMN, la "" que golpea a ladesde hace algunos días, se debe a unposicionado ende la atmósfera sobre el país.La presencia de este mismo sistema desobre el Valle de México "generará condiciones atmosféricas que limitarán lay el incremento de las temperaturas diurnas". Asimismo, ocasiona escasas probabilidades de lluvia sobre la zona.Elpara los siguientes días en laLunes 16 de febrero: mínima de 11 °C y máxima de 26° a 28° Celsius.Martes 17 de febrero: mínima de 10 a 12 °C y máxima de 26° a 28° Celsius.Miércoles 18 de febrero: mínima de 10 a 12 °C y máxima de 27° a 29° Celsius.¿Qué es unDe acuerdo con eldel SMN, unes una zona atmosférica de"El aire de undesciende sobre el suelo desde las capas altas de la atmósfera, produciéndose un fenómeno denominado subsidencia. Los anticiclones, provocany ausencia de precipitaciones, ya que la subsidencia limita la formación de nubes".