logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Entra en servicio pozo del Polvorín; el de Mezquital sigue en rehabilitación

Por Rolando Morales

Febrero 16, 2026 02:10 p.m.
A
Entra en servicio pozo del Polvorín; el de Mezquital sigue en rehabilitación

El pozo Polvorín, ubicado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, volvió a entrar en funcionamiento tras concluir trabajos técnicos para su rehabilitación durante la tarde del pasado domingo, informó el organismo operador de agua Interapas.

De acuerdo con el organismo operador, previamente se realizó un estudio para identificar las necesidades del equipo y posteriormente se sustituyó el sistema electromecánico, lo que permite que el pozo opere nuevamente y envíe agua a la red de distribución.

Con la reactivación, el suministro comenzó a regularizarse de manera gradual en las colonias Polvorín, Azaleas y Hogares Ferrocarrileros Primera Sección. Durante el periodo en que el pozo permaneció fuera de operación, se implementó un operativo de abastecimiento mediante camiones cisterna en esas zonas.

En contraste, el organismo reportó que el pozo Mezquital III permanece fuera de operación debido a una falla en su equipo de bombeo. Las colonias afectadas por esta situación son Haciendas de Jacarandas, Arboledas de Jacarandas, Juan Pablo, Buenos Aires, Privada Boreal, Privada Amanecer, Privada La Brisa, Mezquital, Condado del Sauzal, Jardines del Sauzal, El Rosedal, Privada San Angelin, Los Salazares, Santa Rosa y el fraccionamiento Rinconadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Para estas áreas, Interapas indicó que el suministro se realiza mediante camiones cisterna mientras se atiende la falla. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rumoran posible presentación de AC/DC en la Fenapo 2026
Rumoran posible presentación de AC/DC en la Fenapo 2026

Rumoran posible presentación de AC/DC en la Fenapo 2026

SLP

El Universal

La expectativa crece entre fans del rock, aunque el patronato no ha anunciado a la banda australiana en el cartel

Advierten repunte de fraudes digitales en SLP
Advierten repunte de fraudes digitales en SLP

Advierten repunte de fraudes digitales en SLP

SLP

Redacción

Reciben hasta 50 reportes semanales por posibles ciberdelitos.

Entra en servicio pozo del Polvorín; el de Mezquital sigue en rehabilitación
Entra en servicio pozo del Polvorín; el de Mezquital sigue en rehabilitación

Entra en servicio pozo del Polvorín; el de Mezquital sigue en rehabilitación

SLP

Rolando Morales

Sedesore, aún sin financiamiento para lavanderías gratuitas
Sedesore, aún sin financiamiento para lavanderías gratuitas

Sedesore, aún sin financiamiento para lavanderías gratuitas

SLP

Rubén Pacheco

Planea instalar los centros en colonias vulnerables de la zona metropolitana