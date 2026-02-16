Entra en servicio pozo del Polvorín; el de Mezquital sigue en rehabilitación

El pozo Polvorín, ubicado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, volvió a entrar en funcionamiento tras concluir trabajos técnicos para su rehabilitación durante la tarde del pasado domingo, informó el organismo operador de agua Interapas.

De acuerdo con el organismo operador, previamente se realizó un estudio para identificar las necesidades del equipo y posteriormente se sustituyó el sistema electromecánico, lo que permite que el pozo opere nuevamente y envíe agua a la red de distribución.

Con la reactivación, el suministro comenzó a regularizarse de manera gradual en las colonias Polvorín, Azaleas y Hogares Ferrocarrileros Primera Sección. Durante el periodo en que el pozo permaneció fuera de operación, se implementó un operativo de abastecimiento mediante camiones cisterna en esas zonas.

En contraste, el organismo reportó que el pozo Mezquital III permanece fuera de operación debido a una falla en su equipo de bombeo. Las colonias afectadas por esta situación son Haciendas de Jacarandas, Arboledas de Jacarandas, Juan Pablo, Buenos Aires, Privada Boreal, Privada Amanecer, Privada La Brisa, Mezquital, Condado del Sauzal, Jardines del Sauzal, El Rosedal, Privada San Angelin, Los Salazares, Santa Rosa y el fraccionamiento Rinconadas.

Para estas áreas, Interapas indicó que el suministro se realiza mediante camiones cisterna mientras se atiende la falla.