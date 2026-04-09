Abogados exigen investigar muertes por sueros vitaminados en Hermosillo

HERMOSILLO, Son., abril 9 (EL UNIVERSAL).- Una investigación que abarque toda la cadena de responsabilidades, desde el origen de los insumos hasta la supervisión sanitaria, fue exigida por la Asociación de Abogados del Estado de Sonora tras las muertes relacionadas con "sueros vitaminados" en Hermosillo.

Abogados piden investigar muertes por sueros vitaminados en Sonora

El caso, de forma oficial, ha dejado al momento ocho personas fallecidas y tres más afectadas, una de ellas en estado grave.

En medio de la crisis, autoridades mantienen cateos en inmuebles vinculados a la clínica, donde se han asegurado insumos médicos.

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De forma paralela, continúa la búsqueda del médico Jesús Maximiano "N", señalado como responsable.

Acciones de la autoridad y exigencias de la Asociación de Abogados

El presidente de la Asociación de Abogados del Estado de Sonora, Juan Francisco Alcaraz García, advirtió que el caso no debe reducirse a una sola persona.

Señaló que se debe investigar el origen de los productos, los laboratorios y proveedores involucrados.

También los permisos, almacenamiento, distribución y aplicación de los sueros.

Pidió además revisar la actuación de las autoridades sanitarias como Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sonora (Coesprisson).

Cuestionó si hubo omisiones en la supervisión o fallas en la regulación.

Indicó que la sociedad tiene derecho a saber si existieron alertas previas o denuncias que no fueron atendidas.

También por qué no se clausuró la clínica antes de que ocurrieran los fallecimientos.

Asimismo, planteó esclarecer lo ocurrido en el Hospital General de Especialidades. Esto, ante versiones de un diagnóstico distinto de los afectados que fueron hospitalizados, al informado públicamente.

Señaló que debe conocerse la valoración inicial, el tratamiento aplicado y si una atención oportuna pudo haber evitado muertes.

Finalmente, insistió en que se requiere una investigación seria, transparente y sin simulaciones.

"Sonora merece verdad completa, no responsabilidades parciales", concluyó.