ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Acceso a Vivienda para el Bienestar a través del Infonavit

Mantén tus datos actualizados para acceder a vivienda a través del Infonavit

Por El Universal

Diciembre 29, 2025 01:52 p.m.
A
Acceso a Vivienda para el Bienestar a través del Infonavit

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- Si eres derechohabiente del Infonavit y tus ingresos son de entre uno y dos salarios mínimos, puedes acceder a una de las casas del programa Vivienda para el Bienestar.

Para que no pierdas esta oportunidad, es importante mantener tus datos de contacto actualizados: teléfono, correo electrónico y dirección, a través de Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) o en los Centros de Servicio Infonavit.

En estos últimos, también podrás conocer la oferta de vivienda disponible en tu localidad.

Una vez que actualices tu información, debes estar atento, ya que el Infonavit notificará a las personas preseleccionadas para iniciar su trámite de crédito.

La invitación llegará por correo electrónico, mensajes al celular o carta postal.


La invitación llegará por correo electrónico, mensajes al celular o carta postal.

También puedes acudir directamente a las oficinas del Instituto para manifestar tu interés y ser parte del proceso de elegibilidad.

Considera que la asignación se hará conforme al orden en que se registren las personas derechohabientes interesadas.

Las únicas condiciones que tendrás que cumplir para ser beneficiario de este programa son:

* Tener al menos 6 meses de antigüedad en tu trabajo

* Ganar entre uno y dos salarios mínimos al mes

* No tener crédito hipotecario con el Instituto

Si resultas seleccionado, la notificación será oficial y directa, sin intermediarios.

Todos los trámites ante el Infonavit son gratuitos y no requieres compartir tus datos personales con terceros. Para dudas o asesoría, acude al Centro de Servicio Infonavit (CESI) más cercano.

SLP

El Universal

Mantén tus datos actualizados para acceder a vivienda a través del Infonavit

