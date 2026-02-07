Accidente del tren, bajo reserva hasta 2031

Ciudad de México.- El Tren Interoceánico reservó por cinco años, es decir hasta 2031, la información técnica de los vagones del convoy de la Línea Z Salina Cruz-Coatzacoalcos y toda copia de los reportes que tuvo con el centro de mando tras el descarrilamiento del 28 de diciembre, al considerar que es información de seguridad nacional y compromete la continuidad operativa.

En respuesta a solicitudes de información hechas por El Universal, el Comité de Transparencia del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec justificó no entregar esta información, al afirmar que al hacerla pública se podría incrementar el riesgo de un posible sabotaje, robo de piezas y planeación de actos ilícitos.

El 28 de diciembre, el tren de la Línea Z se descarriló en su paso por la comunidad de Nizanda, Oaxaca, en donde fallecieron 14 personas y hubo cerca de un centenar de heridos.

La FGR afirma que hubo exceso de velocidad y anunció órdenes de aprehensión contra tres trabajadores.

El dictamen en materia de seguridad industrial firmado por un perito concluyó que la locomotora FIT-3027 no cumplía con las medidas de seguridad establecidas en el reglamento del servicio ferroviario.