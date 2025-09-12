Activan monitoreo y alerta por tormenta tropical "Mario"

LA PAZ, BCS. (EL UNIVERSAL).- Autoridades en Baja California Sur iniciaron el monitoreo de la tormenta tropical "Mario" que se ubica frente a las costas de Zihuatanejo, Guerrero y según el pronóstico mantiene una trayectoria de aproximación a Baja California Sur, con lluvias para la región.

El director de Protección Civil de Los Cabos, Francisco Cota Márquez, informó que se activó el seguimiento del desarrollo del ciclón que en esta mañana se ubica al sureste de Acapulco y con rachas de hasta 85 kilómetros por hora.

El funcionario recordó a la población que los meses de agosto, septiembre y primeras semanas de octubre, son históricamente considerados con alta probabilidad de lluvias por la cercanía de ciclones tropicales, por lo que pidió extremar precauciones, mantenerse informados, transitar con precaución y alistar documentos indispensables, dijo.

Refirió que es importante atender las medidas de prevención en caso de que se presenten lluvias importantes como el evitar cruzar arroyos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Indicó que incluso en las últimas horas se han originado núcleos convectivos generados por la vaguada monzónica en el Golfo de California, que han provocado ya chubascos en la zona sur del estado, por lo que insistió en estar atentos e informados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de mantener las condiciones actuales, "Mario" seguiría su avance como tormenta tropical hacia el oeste noroeste y se aproximaría el domingo a 370 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas.

Lluvias provocan corte carretero en La Paz

Desde ayer por la tarde y noche se han registrado chubascos en la zona sur de la entidad, y zona serrana que ha provocado el reblandecimiento del terreno, corrida de arroyos, y cortes de circulación incluso por varias horas en el municipio de La Paz, en particular hacia el pueblo mágico de Todos Santos, donde se registró un socavón.

Autoridades militares, de planeación urbana, infraestructura y Protección Civil estuvieron trabajando durante la noche de ayer para restablecer el paso entre La Paz y la localidad de Todos Santos.

Durante este viernes el pronóstico de chubascos se mantiene para el municipio de La Paz.

La alcaldesa Milena Quiroga realiza esta mañana un recorrido por la localidad de Todos Santos para evaluar el daño carretero por las lluvias durante la noche y advirtió a la población para extremar precauciones derivado de la formación del ciclón tropical "Mario".