Acuerdan senadores de Morena "no maltratar" a PT y PVEM

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- Al reconocer que se viven días decisivos para la viabilidad de la

, el coordinador de Morena en el Senado,

, pidió a su grupo parlamentario no maltratar a sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) y tratar de convencerlos de que respalden la iniciativa presidencial.Entrevistados por separado, diversosinformaron que durante la reunión de la bancada previa a la sesión ordinaria, se reconoció que es importante mantener una buena relación con ambos partidos aliados para poder concretar ladetalló que se acordó "con ellos, es muy importante para Morena en el Senado, y yo creo que en general, mantener la relación, el trato, la coalición con los aliados". Dijo que lano va a destruir a la alianza oficialista y recalcó que al PVEM y al PT "los tenemos que cuidar" para llegar a un punto de acuerdo."¿Cómo le vamos a hacer paraa los que voten por la iniciativa de la presidenta? Pues", señaló."En lo que hoy se habló, para decirlo claro, en la plenaria del grupo, tenemos que cuidar a nuestros aliados. Somos aliados de hace tiempo, queremos que sean aliados más adelante. Y como lo dije el otro día, no va a ser lala que propicie el derrumbe de esta coalición. Esta reforma no va a destruir esta coalición.El senadorconfió en que se logren loscon los grupos parlamentarios del PVEM y el PT para aprobar la reforma que propone la presidenta Claudia Sheinbaum."Yo espero que se alcancen los, yo veo mucha, valoración de la importancia de nuestros aliados, que no los maltratemos, hombre, ¿por qué nos vamos a pelear? Bastante difícil está el escenario mundial, es muy grave lo de la intervención militar de Estados Unidos en Irán y muy fuertes laspara que nos compliquemos", apuntó.Eladelantó que todo lo que tiene que ver con las fechas para realizar lay lano iría en esta, sino que se va a tratar aparte.