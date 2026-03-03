Acuerdan senadores de Morena "no maltratar" a PT y PVEM
Senadores morenistas insisten en el diálogo constante para convencer a sus aliados del PT y PVEM de respaldar la iniciativa presidencial.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- Al reconocer que se viven días decisivos para la viabilidad de lareforma electoral , el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
, pidió a su grupo parlamentario no maltratar a sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) y tratar de convencerlos de que respalden la iniciativa presidencial.
Entrevistados por separado, diversos senadores morenistas informaron que durante la reunión de la bancada previa a la sesión ordinaria, se reconoció que es importante mantener una buena relación con ambos partidos aliados para poder concretar la reforma electoral.
Higinio Martínez detalló que se acordó "seguir trabajando con ellos, es muy importante para Morena en el Senado, y yo creo que en general, mantener la relación, el trato, la coalición con los aliados". Dijo que la reforma electoral no va a destruir a la alianza oficialista y recalcó que al PVEM y al PT "los tenemos que cuidar" para llegar a un punto de acuerdo.
"¿Cómo le vamos a hacer para convencer a los que voten por la iniciativa de la presidenta? Pues hablando, hablando, hablando, hablando, dialogando", señaló.
"En lo que hoy se habló, para decirlo claro, en la plenaria del grupo, tenemos que cuidar a nuestros aliados. Somos aliados de hace tiempo, queremos que sean aliados más adelante. Y como lo dije el otro día, no va a ser la reforma electoral la que propicie el derrumbe de esta coalición. Esta reforma no va a destruir esta coalición.
El senador Gerardo Fernández Noroña confió en que se logren los acuerdos con los grupos parlamentarios del PVEM y el PT para aprobar la reforma que propone la presidenta Claudia Sheinbaum.
"Yo espero que se alcancen los acuerdos, yo veo mucha unidad, inclusión, valoración de la importancia de nuestros aliados, que no los maltratemos, hombre, ¿por qué nos vamos a pelear? Bastante difícil está el escenario mundial, es muy grave lo de la intervención militar de Estados Unidos en Irán y muy fuertes las presiones generales para que nos compliquemos", apuntó.
El expresidente del Senado adelantó que todo lo que tiene que ver con las fechas para realizar la revocación del mandato y la elección del Poder Judicial no iría en esta reforma electoral, sino que se va a tratar aparte.
no te pierdas estas noticias
Acuerdan senadores de Morena "no maltratar" a PT y PVEM
SLP
El Universal
Senadores morenistas insisten en el diálogo constante para convencer a sus aliados del PT y PVEM de respaldar la iniciativa presidencial.
Sheinbaum detalla medidas para proteger a México de alza en combustibles
SLP
El Universal
Sheinbaum destacó que el mecanismo impide que suban los precios de gasolina y diésel.
¿Qué es la credencialización universal de salud y para qué sirve?
SLP
El Universal
La credencial incluirá datos personales y permitirá un expediente médico individualizado.