Acusan a edil de acoso sexual en Oaxaca

HUAJUAPAN DE LEÓN, Oax.(EL UNIVERSAL).- Con una marcha, ciudadanas e integrantes de la colectiva Marea Verde Mixteca exigieron justicia y cero impunidad para el edil de San Marcos Arteaga, Leonardo Villanueva, a quien señalaron de presunto acoso sexual en contra de las trabajadoras del Ayuntamiento municipal; indican falta de avances en las investigaciones.

Este martes, las personas marcharon en las principales calles de San Marcos Arteaga, en la Mixteca, para exigir justicia y castigo a las autoridades de la Fiscalía, por el presunto acoso sexual por parte del edil, Leonardo Villanueva cometido a una de las trabajadoras del cabildo de ese municipio.

"Por la verdad y la justicia, en memoria de todas las niñas, a las que no les creyeron, yo si te creo", se lee una tela, durante la manifestación. Las integrantes de la colectiva señalaron la falta de avances en la investigación, a un mes de que las autoridades supuestamente iniciaron las investigaciones.

"No aceptamos la impunidad", "No nos callamos, "¡Seguiremos alzando la voz hasta que haya justicia!", exigieron las mujeres. Desde el mes de junio, la colectiva Marea Verde Mixteca ha exigido que se investigue y castigue al edil, de manera imparcial y con perspectiva de género.

Leonardo Villanueva, firmó su licencia de 60 días para ser investigado por delitos que resulten, luego de las presiones de la toma del palacio municipal. Al edil se le señala también se le acusa de desvío de recursos.

En este contexto, el palacio municipal de San Marcos Arteaga fue tomado y cerrado el pasado 14 de julio y abierto nuevamente a mediados de agosto, tras cumplirse los acuerdos de la licencia del edil Leonardo. Desde entonces está a cargo del despacho de la Presidencia Municipal, Alanis González Villanueva, junto a los integrantes del ayuntamiento.