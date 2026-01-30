Adelanta PRI voto contra reforma electoral que presentará Sheinbaum

Senadores y diputados federales del PRI acordaron rechazar la reforma electoral de Morena y la 4T a la que calificaron como "Ley Maduro", ello de cara al periodo de sesiones que inicia este 1 de febrero y de que el Ejecutivo envíe la propuesta al Legislativo.

Al iniciar la V Reunión Plenaria para definir la Agenda Legislativa para el Segundo Periodo de Sesiones del Segundo Año de Trabajos de la LXVI Legislatura, encabezados por el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, y los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y el Senado, Rubén Moreira y Manuel Añorve, se acordó rechazar la "Ley Maduro".

El senador y dirigente nacional, Alejandro Moreno, afirmó que están firmes y de pie, listos para dar resultados, defender a las familias mexicanas y llevar a las Cámaras las preocupaciones y el sentir del pueblo de México.

En la sede nacional del partido, y acompañado por la secretaria general del CEN, Carolina Viggiano, destacó que el actual es un momento importante para seguir confirmando, reafirmando y demostrando que el PRI es la opción en la oposición, porque es el partido que tiene experiencia, responsabilidad, profesionalismo y carácter en ambas cámaras del Congreso.

Por su parte, el Coordinador de los senadores, Manuel Añorve, advirtió que hoy es un momento crítico para la democracia en México. La situación, dijo, corresponde a un embate constante de Morena contra las instituciones. Señaló que habrá una postura firme de su grupo parlamentario frente a iniciativas que implican riesgos para el Estado de derecho.

Entre ellas, citó, se encuentra la llamada "Ley Maduro" y la propuesta de jueces sin rostro. Ambas medidas, indicó, resultan contrarias a los derechos humanos y a los tratados internacionales suscritos por el país. Adelantó que se dará continuidad de las denuncias ante cualquier intento de debilitamiento del marco legal y de concentración del poder.

Asimismo, sostuvo los casos de presunta corrupción y mala gestión. Estos hechos, afirmó, generaron problemas sin solución gubernamental. La lista incluye asuntos vinculados con el Tren Maya, Birmex y Segalmex.

También subrayó las inconsistencias en la conducción de la política exterior, y destacó la responsabilidad del Senado en este ámbito. Cuestionó decisiones recientes sin transparencia ni sustento institucional. Reafirmó el compromiso de la bancada en el Senado con la defensa de la legalidad y del equilibrio de poderes.

En su intervención, luego de dar la bienvenida a las y los legisladores priistas, el coordinador de los diputados federales, Rubén Moreira, adelantó que la presencia de los especialistas invitados a la Reunión Plenaria permitirá construir una Agenda Legislativa que defienda los derechos y atienda las necesidades de los mexicanos, con bases teóricas, analíticas y de investigación.

Nuestras prioridades, enfatizó Moreira, son la defensa de la democracia, garantizar presupuesto para salud, conocer la perspectiva económica para 2026, legislar con perspectiva de género y asumir el reto de la Inteligencia Artificial con responsabilidad.