Adjudicado contrato para tren Saltillo-Nuevo Laredo

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 7 (EL UNIVERSAL).- La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), adjudicó el tren de pasajeros Saltillo- Nuevo Laredo por 12 mil 669 millones de pesos.

Este órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), asignó este lunes 6 de octubre el contrato para el diseño y construcción de un tramo de 136.48 kilómetros.

Este tren de pasajeros será desarrollado por el consorcio encabezado por GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V., unidad de ingeniería y construcción de Grupo INDI.

El fallo, derivado de la licitación pública internacional LO-09-D00-009D00999-I-32-2025, reconoce la propuesta presentada por el consorcio como la más solvente técnica y económicamente dentro del mecanismo de evaluación de puntos y porcentajes, informó el consorcio ganador.

La adjudicación comprende los segmentos 18, 19 y 20 de la ruta, que conectarán la localidad de Arroyo El Sauz con la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La propuesta encabezada por la empresa mexicana recibió la máxima calificación en rubros como calidad de procedimientos constructivos, experiencia del personal técnico directivo y disponibilidad de maquinaria y equipo, consolidando al consorcio como la opción de mayor viabilidad técnica y económica del proceso, agregó.

Además de GAMI, el grupo adjudicado está integrado por Construcciones Urales, S.A. de C.V.; Recal Estructuras, S.A. de C.V.; y la firma española AZVIS.A.U.

El contrato asciende a 12 mil 669 millones 670 mil 550 pesos, y su ejecución tendrá una duración de 1054 días naturales, con inicio de obras previsto el 13 de octubre de 2025.

"La participación de GAMI en esta obra reafirma la capacidad técnica y financiera de Grupo INDI para ejecutar proyectos ferroviarios de alta complejidad, sumando este contrato a su portafolio de infraestructura estratégica en los sectores de transporte y conectividad nacional.

"En meses recientes, la compañía ha consolidado una expansión sostenida en segmentos clave del mercado, asegurando contratos para el desarrollo de infraestructura portuaria estratégica, así como una participación creciente en proyectos aeroportuarios. Este desempeño confirma la evolución de Grupo INDI hacia un jugador integral en infraestructura de gran escala y una de las empresas mexicanas con mayor proyección en el sector", aseguró la empresa ganadora de la licitación.

Tramo a Nuevo Laredo, el de mayor extensión en la frontera norte del país

El tramo Arroyo El Sauz–Nuevo Laredo es el de mayor extensión y constituye la conexión estratégica de la frontera norte del país con el Tren del Golfo de México, nuevo nombre oficial designado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para el proyecto ferroviario que conectará la Ciudad de México con Nuevo Laredo a lo largo de mil 200 kilómetros.

Este último segmento complementa los ya adjudicados a ICA y Operadora CICSA en las secciones Unión San Javier–Arroyo El Sauz, de 100 km y el de Saltillo–Santa Catarina, de 111 km, respectivamente.

El sistema ferroviario del Tren del Golfo de México contará con vía exclusiva para pasajeros, velocidades de hasta 200 km/h, estaciones de distintos niveles, laderos cada 25 kilómetros y una infraestructura preparada para futura expansión a doble vía.

La demanda estimada para la ruta Saltillo–Nuevo Laredo es de aproximadamente siete millones de pasajeros anuales, concluyó la compañía.