Aeroméxico ofrece reembolso y cambio de ruta ante cancelación de vuelo

Conoce las opciones de reembolso y cambio de ruta que Aeroméxico ofrece a pasajeros afectados por la cancelación de vuelos.

Por El Universal

Octubre 29, 2025 03:15 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Debido a la cancelación del itinerario de la ruta de Aeroméxico entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y San Juan de Puerto Rico, que iniciaba este miércoles 29 de octubre, la aerolínea informó a sus pasajeros que implementó una política de protección.

La política de protección aplica a viajeros con boletos expedidos bajo placa 139, incluyendo aquellos con código compartido AM.

La vigencia inició el 28 de octubre de 2025 y aplica para quienes viajen hacia San Juan de Puerto Rico (SJU) con fecha de viaje del 29 al 31 de octubre de 2025.

Así como para quienes viajen desde San Juan de Puerto Rico (SJU) hacia el AICM con fecha de viaje del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2025.

Opciones para pasajeros afectados por cancelación de ruta

Los pasajeros tienen una primera opción: Reembolso en forma de EMD (voucher electrónico) válido por el 100% del valor original del boleto, sin importar el punto de venta. Este documento es válido para viajar en cualquier ruta de Aeroméxico, con vigencia de un año a partir de la fecha de emisión. O un reembolso en la forma de pago original.

La segunda opción es: cambio de fecha del viaje sin cargo ni diferencia de tarifa, manteniendo la misma ruta y cabina pagada. O cambio de ruta sin cargo adicional, sujeto a diferencia de tarifa.

"Esta política aplica únicamente por canales internos de Aeroméxico para todas las reservaciones afectadas, sin importar el punto de venta. Cualquier actualización referente a la contingencia será comunicada por esta vía", indicó Aeroméxico.

Ayer martes, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) canceló varias rutas de tres aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos que iniciaban operaciones entre el 29 de octubre y la primera semana de noviembre.

Además de Aeroméxico, una ruta de Volaris entre el AICM y el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey también se canceló, la cual comenzaba a operar el 2 de noviembre.

