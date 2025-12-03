Agricultores de Chihuahua bloquean puentes internacionales en Ciudad Juárez
El bloqueo de agricultores en los puentes de carga de Ciudad Juárez provoca retrasos y afectaciones en el transporte de mercancías, especialmente para las maquiladoras de la región.
CIUDAD JUÁREZ, Chih., diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- De nueva cuenta agricultores de la región noroeste del estado de Chihuahua bloquearon los puentes internacionales de carga en Ciudad Juárez.
La manifestación se realiza con la intención de ejercer presión a los senadores y diputados federales, luego de que este día entrara en votación la Ley Nacional de Aguas.
Ariel Reich del municipio de Galeana, Chihuahua, contó a EL UNIVERSAL, que durante el martes vieron un avance por parte de los legisladores y la comisión de agricultores que negocian la ley en la Ciudad de México, sin embargo, este día vieron que las negociaciones no avanzan y no son tan favorables para ellos.
En ese sentido, aseguró que continuarán con el bloqueo durante este día y hasta que se tenga una negociación favorable en el tema del agua, ya que asegura se afecta directamente su patrimonio y sus tierras.
Los bloqueos de los agricultores se realizan en el Puente Internacional Córdova- Américas, Zaragoza, Jerónimo-Santa Teresa.
Aseguraron que no se quitarán del lugar, aún y con el enojo de los transportistas que esperan por cruzar las mercancías a los Estados Unidos y que de nueva cuenta se ven afectados con esta situación.
En el recorrido realizado por este diario en el Puente Internacional Córdova- Américas en la zona de carga, había decenas de transportistas varados, esperando a que se libre el paso de carga para poder cruzar a los Estados Unidos las mercancías de las empresas sobre todo maquiladoras.
