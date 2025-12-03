Aguinaldo y beneficios para adultos mayores en el Programa INAPAM

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- ¡Finalmente llegó diciembre! El mes más esperado del año, lleno de celebraciones, reuniones familiares y, por supuesto, del tan esperado aguinaldo.

Este beneficio económico es un derecho laboral fundamental para todos los trabajadores mexicanos, y en especial, para los adultos mayores que se han integrado al Programa de Vinculación Productiva del INAPAM. Pero, ¿sabías que no todos los adultos mayores reciben aguinaldo solo por tener su credencial del INAPAM? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para aprovechar este beneficio.

-¿Por qué es importante el aguinaldo en diciembre?

Para muchos, el aguinaldo es una ayuda económica importante para hacer frente a todos estos compromisos. Es un pago que, por ley, los empleadores deben otorgar a sus trabajadores antes del 20 de diciembre, pero no solo aplica para los empleados activos. Los adultos mayores que participan en el Programa de Vinculación Productiva del INAPAM también tienen derecho a recibir este pago.

-¿Quiénes pueden recibir el aguinaldo INAPAM?

No todas las personas adultas mayores tienen derecho al aguinaldo solo por ser parte del INAPAM. Para que puedan recibir este beneficio, deben estar inscritos en el Programa de Vinculación Productiva, un proyecto que fomenta la inclusión laboral de los adultos mayores, permitiéndoles integrarse a trabajos remunerados o actividades voluntarias dentro del mercado laboral.

Este programa está diseñado para aquellos mayores de 60 años que se han registrado y están trabajando en empresas que participan en esta iniciativa.

-¿Cuáles son los requisitos para inscribirse al programa?

Si cumples con los requisitos y deseas aprovechar este beneficio, el proceso es sencillo. Solo deberás tener:

Edad: Debes tener 60 años o más.

Credencial INAPAM: Es necesario contar con tu credencial original del INAPAM.

Identificación oficial: Presentar una identificación con fotografía, como INE, pasaporte, licencia de conducir o carnet del IMSS/ISSSTE.

-¿Cómo inscribirse en el Programa de Vinculación Productiva INAPAM?

Para poder inscribirse tendrás que seguir los siguientes pasos básicos:

Acudir a los módulos del INAPAM

Completar la solicitud

Entrevista con el promotor

Seleccionar actividad: Una vez aprobado, podrás elegir entre varias actividades productivas o voluntarias que se ajusten a tus intereses y habilidades.

Entrevista con las empresas

-¿Cuánto es el aguinaldo para adultos mayores INAPAM?

El aguinaldo para los adultos mayores que participan en este programa es equivalente a 15 días de salario, y debe ser depositado antes del 20 de diciembre. Este monto puede variar dependiendo del puesto y la región en la que se trabaje.

En la zona libre de la frontera norte, el aguinaldo podría superar los 14,000 pesos, mientras que en el resto del país, el promedio ronda los 9,367 pesos mensuales.