AICM firma convenio con SSC para reforzar seguridad aeroportuaria

La seguridad en el AICM se ve reforzada con la firma de un convenio que promueve la cooperación entre autoridades

Por El Universal

Octubre 08, 2025 01:23 p.m.
A
AICM firma convenio con SSC para reforzar seguridad aeroportuaria

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) firmó un convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) para emprender acciones coordinadas con el fin de incrementar la seguridad en la terminal aérea capitalina.

Como parte del acuerdo se compartirán videos, imágenes, datos e información de personas o vehículos de grupos delictivos, útiles para identificar, seguir, ubicar y detener a personas que aprovechan las áreas de libre tránsito del aeropuerto para ubicar a posibles víctimas.

También se dará seguimiento a hechos constitutivos de delitos al interior o en inmediaciones de las terminales aéreas del aeropuerto, en otros puntos de la Ciudad de México o entidades federativas aledañas, siempre y cuando se encuentren relacionados con hechos o actos constitutivos de delitos vinculados al aeropuerto.

Asimismo, se le dará seguimiento a personas y/o vehículos que realicen posibles conductas delictivas, relacionadas con las actividades operativas y de los servicios que se ofrecen o estén vinculadas con el aeropuerto.

El Convenio de Concertación fue suscrito por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, y el almirante Juan José Padilla Olmos, director general de AICM.

