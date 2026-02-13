Al volante y como terapeuta: conductor ofrece apoyo emocional en ruta

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- El

suele centrarse en parejas, flores y promesas. Sin embargo, existe otro vínculo que atraviesa la

y pocas veces ocupa el centro de la conversación: el que se construye con el trabajo. En ese terreno diario, entre avenidas y semáforos,encontró la forma de unir su vocación con el volante.por decisión, convirtió su automóvil en un espacio donde la escucha dejó de ser casual para transformarse en el eje de cada trayecto.Cuando el trabajo redefine la identidadTras una incapacidad y su despido comoen una empresa petroquímica, la conducción dejó de ser un ingreso complementario y se convirtió en su actividad principal. El cambio no solo implicó una transición laboral, sino unade su identidad fuera del cargo que ocupaba."Fue, quizá, un intento por no dejar de lado el hecho de ser psicólogo. De alguna manera, necesitaba aferrarme a mi carrera, a esa identidad que tanto trabajo me costó construir", relató en entrevista con EL UNIVERSAL.De esa necesidad surgió una idea concreta: colocar undentro del vehículo en el que. No ofrecía terapia formal ni consultas improvisadas; simplementede conversar."No quería ser únicamente un conductor más; quería aportar algo distinto en cada viaje".Un automóvil convertido enCon el paso de los días, mencionó que laen redes sociales; sin embargo, más allá de la viralidad, lo que realmente cambió fue la. Los traslados dejaron de ser recorridos silenciosos y se transformaron en"Mi intención era que el viaje no fuera solo un traslado, sino un espacio donde alguien pudiera platicar y sentirse escuchado".Desde el inicio dejó claro que lo que ocurre dentro del vehículo no sustituye un proceso terapéutico. Se trata de acompañamiento durante el trayecto y, en algunos casos, de una invitación aHistorias que caben en un trayectoA lo largo de los viajes, comentó que ha escuchado. Entre ellos, recuerda la conversación con una mujer que hablaba sobre sus hijos adultos y lasu lugar."Me decía que se sentía desplazada, sola, incluso inútil, porque toda su vida se había definido a través de la maternidad".Conversaciones como esa, añadió, revelaron una constante: muchas personas necesitan un espacio para expresar lo que no siempre logran decir en otros entornos. Por ello, recalcó que laocupa un lugar central en la, aunque no siempre recibe la misma atención que otros aspectos delAmor propio más allá de las etiquetasAdemás, mencionó que la experiencia también transformó su propia perspectiva. Ser psicólogo y conductor al mismo tiempo generóy, sobre todo, una"Muchas veces subestimamos lo que somos por aferrarnos a etiquetas (...) incluso si te quedas sin trabajo, sin dinero o sin pareja, tude eso".Ante ello, señaló que el valor de la experiencia no radica en el vehículo, sino en el, ya que el trayecto de un punto A a un punto B se convierte en una pausa donde el tráfico deja de ser un obstáculo y funciona como un espacio para"Yo me siento bien. Como conductor, porque sé que la persona se sintió segura y tuvo una. Como psicólogo, porque no he abandonado mi sueño; lo estoy ejerciendo de otra manera".Por último, puntualizó que el amor que siente por lo que realiza en su trabajo actualy profesiones."Hagas lo que hagas y estés donde estés, sigues siendo tú. Lleva lo que eres a todos los espacios en los que te desarrolles".