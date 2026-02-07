Alcalde de Tequila "tenía a personas del CJNG en la nómina municipal"

El alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, alias "El Presidente", tenía en la nómina municipal a extranjeros, entre ellos colombianos, así como personas de Michoacán, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la orden de aprehensión que la FGR solicitó contra el político e integrantes de su gabinete, una regidora del Ayuntamiento declaró ante un agente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que el edil tenía padrinos del crimen organizado y disponía de gente armada para extorsionar a comerciantes y empresarios mediante un sistema de multas ilegales y cierres de negocios.

"En el municipio en presidencia hay una nómina de gente extranjera, colombianos, gente de Michoacán y gente que no sabemos de dónde vienen pero, pero sabemos que son del cártel".

"Yo quiero que se detenga esta situación porque Diego Rivera es una persona muy peligrosa y tiene padrinos no políticos sino del crimen organizado, es un narco político, quiero ser muy puntual en que Diego Rivera anda armado incluso antes de ser presidente, sabemos que trabajaba para el Cártel Jalisco Nueva Generación", relató la funcionaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe recordar que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cuenta dentro de sus filas con mercenarios colombianos y centroamericanos que recluta por su experiencia militar para hacer frente a los grupos criminales rivales por el control territorial y de tráfico de drogas, muchos de ellos operan entre los límites de Michoacán y Jalisco.

La regidora aseguró que Rivera Navarro brindó seguridad pública al Cártel Jalisco Nueva Generación, desde que fue regidor y titular de la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento.

"Yo tengo fotos de él y en este momento la daré quiero advertirles que Diego y Juan están desapareciendo personas por medio de los policías municipales, Diego le dio a la maña seguridad pública desde que fue regidor, él tenía la comisión de seguridad pública", refirió.