Alcaldía de Tequila era sede criminal

Ciudad de México.- Desde 2021 el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operó una estructura criminal para hacerse del control político y administrativo de diversos municipios de Jalisco, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).

Uno de ellos fue Tequila, donde el alcalde morenista Diego Rivera Navarro, alias "El Presidente", fusionó la actividad criminal con el poder político para extorsionar, secuestrar, torturar y amedrentar a comerciantes, artesanos, empresarios del ramo tequilero y a sus adversarios políticos para quitárselos de su camino.

De acuerdo con la indagatoria a la que tuvo acceso El Universal, Rivera Navarro, hoy preso en el penal de El Altiplano, lideraba un grupo delincuencial al servicio del CJNG, conformado por el gabinete de primer nivel con sede en el Palacio Municipal de Tequila.

El alcalde morenista coordinaba a sus subordinados para cometer diversos delitos y cumplir con la entrega de 40 millones de pesos anuales que pactó con el CJNG, como pago por su apoyo electoral para llegar a la alcaldía.

En la indagatoria ministerial se refiere que Diego Rivera Navarro utilizaba a Diego López Ibarra, actualmente prófugo de la justicia, como su principal asesor, tesorero del ayuntamiento, operador político y enlace con los grupos criminales regionales.

En tanto, el director de seguridad municipal, José Manuel Pérez Sosa, quien fue detenido también, lo usaba como brazo armado encargado de realizar secuestros y cobro de las cuotas a comerciantes, empresarios y artesanos.

Al jefe de gabinete del Ayuntamiento de Tequila, Julio César Limón Trigueros, se le señala de administrar los ingresos que el grupo criminal obtenía de los secuestros y extorsiones; a Juan Gabriel Toribio Villarreal, jefe de Catastro y Predial, se le acusa de participar en el secuestro de los candidatos de Morena, Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez.

Prisión preventiva

Por su parte, un juez de Control dictó prisión preventiva oficiosa al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, alias "El Presidente", quien permanecerá preso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

El morenista compareció este viernes ante Mario Elizondo Martínez, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, quien ordenó su reclusión por su presunta responsabilidad en el secuestro del precandidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, Guillermo Cordero García, y de Julio Alejandro García Gutiérrez, su suplente, en marzo de 2021.