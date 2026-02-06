Alcalde de Tequila secuestró a candidatos morenistas en 2021: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, alias "El Presidente", de secuestrar a Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, para obligarlos a renunciar a la candidatura de Morena para la presidencia de esa localidad en las elecciones de 2021.

Según la investigación que la FGR realizó sobre este caso, Rivera Navarro y sus colaboradores más cercanos privaron de la libertad a los morenistas para forzarlos a firmar su renuncia, misma que ambos presentaron en marzo de 2021 ante el Instituto Electoral de Jalisco, tras ser puestos en libertad.

La indagatoria que derivó en la orden de captura contra el alcalde morenista y tres de sus cómplices, de la cual EL UNIVERSAL posee copia, refiere que Cordero García y García Gutiérrez fueron levantados por un grupo armado encabezado por Rivera Navarro, que los golpeó y los mantuvo en cautiverio en una de las casas de seguridad donde llevaban a empresarios y comerciantes que se negaban a ser extorsionados.

Diego Rivera pactó con el CJNG su llegada a presidencia municipal de Tequila

De acuerdo con el expediente, Diego Rivera Navarro, conocido como "El Presidente" pactó con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) su llegada a la presidencia municipal de Tequila, desde donde operó una red criminal dedicada a secuestrar, extorsionar y amedrentar a sus adversarios políticos.

De la mano de sus colabores de primer nivel, Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas.

Así como de Raquel Nañes Bugarín, su esposa; Diego López Ibarra, tesorero; Julio César Limón Trigueros, jefe de Gabinete, Francisco Javier Rivera Gutiérrez, alias "Faraón", director de Padrón y Licencias; Osmara Araujo Aceves, directora de Recursos Humanos; Severo López Mendoza, "El Rey Mago", Rivera Navarro se dedicó a extorsionar y secuestrar a comerciantes, artesanos y empresarios del ramo tequilero, cobrándoles cuotas semanales y mensuales.

Comerciantes, empresarios y tequileros, blanco de "El Presidente" en Tequila

La investigación de la FGR, iniciada en agosto de 2025, señala que el alcalde morenista de Tequila se presentaba con sus colaboradores y la policía municipal en negocios exigiendo dinero para dejarlos trabajar. A los comerciantes del centro del municipio les exigía entre 20 mil y 50 mil pesos mensuales para no cerrar su negocio, quienes no accedían a pagar eran secuestrados y en algunos casos asesinados.

De acuerdo con la investigación, el alcalde Diego Rivera Navarro encabezaba la red criminal vinculada al CártelNueva Generación, y tenía como su principal operador a Diego López Ibarra, tesorero del Ayuntamiento, quien se encargaba de recaudar y lavar el dinero obtenidos de las extorsiones y secuestros a comerciantes y empresarios tequileros.El jefe de seguridad municipal, José Manuel Pérez Sosa, funcionaba como brazo armado y encargado de realizar los secuestros y del cobro de las cuotas a comerciantes, quien también fungía como enlace con Severo Flores Mendoza, alias "El Rey Mago", identificado como operador y enlace del CJNG con las policías municipales deEn tanto, el jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Tequila, Julio César Limón Trigueros, administraba los ingresos que el grupo criminal obtenía de los secuestros y extorsiones, y Juan Gabriel Toribio Villareal, jefe de Catastro y Predial, era un operador político que participó en el secuestro del candidato de Morena, Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez.Para la, el alcalde Tequila,, fusionó el servicio público con las actividades criminales con la que estableció una estructura delincuencial de la mano del CJNG. "Esta estructura opera desde la presidencia de Tequila, fusionando el cargo público que ostentan sus miembros con sus actividades delictivas", indica la investigación.

Presumía a sus víctimas que "El Mencho" lo apoyaba

El alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, alias "El Presidente", decía a comerciantes y empresarios que extorsionaba que su patrón era el capo Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", jefe máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Una denuncia anónima incluida por la Fiscalía General de la República (FGR) en su investigación, que derivó ayer en la detención del edil y de tres de sus colaboradores cercanos, refiere que Rivera Navarro aseguraba a sus víctimas que era apoyado por dicho grupo criminal, y que si no le creían, que vieran el concierto que "le hizo al patrón El Mencho" con "Los Alegres del Barranco", conocidos por desplegar imágenes del capo michoacano en sus presentaciones musicales.

"Temo por mi vida porque esta persona me ha dicho que lo apoya el Cartel Jalisco Nueva Generación, y si no le cree que vea el concierto que le hizo al Patrón "El Mencho" con los "Alegres del Barranco".

"Temo por mi seguridad y la de mi familia, ya que hace unos días estas personas secuestraron a un empresario tequilero por haberse negado a dar el pago que le habían exigido y es muy sabido que estas personas han matado a comerciantes por no acceder a sus exigencias", señala denuncia procesada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Alcalde de Tequila recababa dinero para el CJNG: regidora de Ayuntamiento

En tanto, una regidora independente del Ayuntamiento de Tequila declaró ante un agente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en octubre del año pasado, aseguró que Diego Rivera Navarro pactó entregar 40 millones de pesos por año al Cártel Jalisco Nueva Generación, del erario municipal.

Por lo que, según la regidora, "Diego trabajaba recabando el dinero, sé que Diego tiene un gabinete que opera las extorsiones, cobro de piso, levantones y todo lo que él ordena para sacar dinero ilícito; su secretario de Seguridad, Juan Manuel Pérez Sosa, sé que el jefe de gabinete. Diego López se encarga de toda la logística y organiza el cobro de extorsiones y secuestros; Francisco Rivera Gutiérrez es el encargado de facilitar las suspensiones, clausuras y es cuñado de José Gutiérrez Guzmán, por eso tienen en la nómina a su familia o al menos trabajan ahí cobrando y recabando cobro de piso en puestos, mercados y comerciantes, traen mucha gente, yo he visto que han amagado a Fernando Contreras, lo levantaron por medio de la Policía Municipal por órdenes del Presidente, quiero decir que actualmente tengo protección del Gobierno Estatal por las amenazas recibidas en el contexto de la violencia política".

La regidora aseguró que a ella, Rivera Navarro le redujo el sueldo de 24 mil a 12 mil pesos "para usarlo como moneda de cambio, pero quiero destacar que en una sesión de cabildo al no autorizar un endeudamiento de 20 millones procedió a clausurar el negocio de mi hija aun contando con licencia municipal".

CJNG financió a Diego Rivera, para ganar alcaldía de Tequila

Otra regidora aseguró que el edil morenista de Tequila llegó a la presidencia municipal por medio del Cártel Jalisco Nueva Generación, que lo financió y operó electoralmente para que ganara en el proceso electoral de 2024.

"Yo sé que Diego Navarro secuestro a mi tío Guillermo Cordero García, y a Julio García, mi tío fue levantado por el presidente municipal actual, Diego, con personas Armadas del Cártel Jalisco Nueva Generación, los involucrados son Gabriel Toribio Villareal quien mandó citar a mi tío, le había dado la candidatura por Morena, pero Gabriel la quería, fue para obligar a declinar a mi tío, ya había sido presidente municipal hace como 15 años, Él se negó, pero Diego le dijo que si no accedía, se enfrentaría al cártel, Diego salió del restaurante y luego ingresó con gente armada y la gente se encontraba encapuchada con armas largas y levantaron a mi tío, lo torturaron, lo golpearon y se lo llevaron a un sembradío de agaves, ahí lo golpearon y torturándolo para que renunciara, esto paso en el año 2021", relató ante un agente de la SSPC.