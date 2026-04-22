Alcaldesa de León renuncia al PAN; el partido "perdió la brújula", acusa

La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, anunció su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN) porque lleva años aguantando los ataques del poder, porque quienes lo dirigen perdieron el rumbo y han hecho todo para intentar descarrilar su Gobierno.

La alcaldesa anunció esta mañana que se va del partido porque es inconcebible que la dirigencia nacional del PAN se atreva a atacar al municipio de León, "uno de los gobiernos más importantes y uno de los pocos que le quedan en el país".

"No es posible que el CEN del PAN ataque a la presidenta de León, una militante que ha dado todo por el partido; lo que le están haciendo a León es una muestra clara de por qué el PAN va en caída libre en todo el país", acotó la edil, quien por más de 20 años militó en Acción Nacional, y aspira a la gubernatura de Guanajuato.

Alejandra Gutiérrez aseveró que su decisión no es un salto al vacío.

El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ha expresado interés por abanderar a Alejandra Gutiérrez en la próxima contienda para la Gubernatura de Guanajuato, y ha vertido elogios para ella; además, ambos sostuvieron un encuentro privado en febrero pasado.

Hoy, en un video que colocó en las redes sociales, Gutiérrez Campos, quien en las elecciones pasadas cedió a sus aspiraciones a la candidatura al Gobierno del Estado para dejar el paso libre a Libia Dennise García Muñoz Ledo, actual mandataria estatal, señaló que ha pasado por semanas retadoras que le han exigido carácter, responsabilidad y claridad.

"Después de días de reflexión y en medio de ataques sistemáticos para mi persona, he tomado una decisión difícil pero necesaria. Hoy renuncio al PAN, renunció porque llevo años aguantando los ataques del poder, renunció porque han hecho todo para intentar descarrilar nuestro gobierno, renunció porque convirtieron al PAN en un instrumento que está dañando a León. Y eso no lo puedo permitir".

La alcaldesa dijo que tiene claro que en este partido no hay espacio para ella, y porque el PAN se alejó de su origen, de su lucha y perdió la brújula, se está alejando de la gente y por eso la gente se está alejando de ese instituto.

Aseveró que se va con la tranquilidad de que jamás rompió acuerdos, jamás dañó al partido y jamás dañó a la gente. "Me voy del partido con la conciencia tranquila porque estamos cumpliendo con el mandato de los leoneses".

Expresó su determinación de seguir siendo el mejor gobierno municipal de Guanajuato "y quiero seguir trabajando por mi estado".

Amigas y amigos:



Hoy renuncio al PAN tras una larga lista de agravios y ataques en mi contra.



Renuncio porque han convertido al PAN en un instrumento que está dañando a León. Y eso no lo puedo permitir.



Seguiré trabajando intensamente, 24/7, para que León siga teniendo el... pic.twitter.com/Q7rLBKrt5J — ´ (@AleGutierrez_mx) April 22, 2026