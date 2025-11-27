logo pulso
Nacional

Alejandro Gertz Manero renuncia a la FGR

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, presenta su dimisión

Por El Universal

Noviembre 27, 2025 05:36 p.m.
A
Alejandro Gertz Manero renuncia a la FGR

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, presentó su renuncia ante el Senado de la República, de acuerdo con fuentes consultadas por EL UNIVERSAL del poder Ejecutivo y Legislativo.

Se prevé que se reanudará la sesión en la Cámara de Senadores para darle trámite.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, presenta su dimisión

Ante la renuncia o destitución del titular de la FGR, el marco legal establece procedimientos claros para garantizar la continuidad institucional.

El 70% de los consumidores en México planea aprovechar las promociones del Black Friday 2025, según Statista.

11 trabajadores del campo pierden la vida en trágico accidente en Guanajuato