Alejandro Gertz Manero renuncia a la FGR
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, presenta su dimisión
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, presentó su renuncia ante el Senado de la República, de acuerdo con fuentes consultadas por EL UNIVERSAL del poder Ejecutivo y Legislativo.
Se prevé que se reanudará la sesión en la Cámara de Senadores para darle trámite.
no te pierdas estas noticias
Alejandro Gertz Manero renuncia a la FGR
El Universal
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, presenta su dimisión
¿Qué pasa si el titular de la FGR renuncia o es destituido?
El Universal
Ante la renuncia o destitución del titular de la FGR, el marco legal establece procedimientos claros para garantizar la continuidad institucional.
Consumidores mexicanos se preparan para el Black Friday 2025
El Universal
El 70% de los consumidores en México planea aprovechar las promociones del Black Friday 2025, según Statista.