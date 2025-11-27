Alejandro Gertz Manero renuncia a la FGR

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, presentó su renuncia ante el Senado de la República, de acuerdo con fuentes consultadas por EL UNIVERSAL del poder Ejecutivo y Legislativo.

Se prevé que se reanudará la sesión en la Cámara de Senadores para darle trámite.