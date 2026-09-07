Alerta de género, 2 años enterrada

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Saltillo, Coah.- La solicitud de alerta de género en Coahuila que fue presentada por colectivos feministas lleva dos años enterrada sin que el gobierno federal avance en los trabajos para declararla o no; este hecho, consideran activistas, refleja el poco interés para la protección de la mujer, mientras que persiste la violencia feminicida en el estado.

Sofía Díaz, representante legal de la Asamblea Mujeres que Luchan por Mujeres, lamenta que no haya avances en la solicitud que hicieron en julio de 2024, sobre todo después de una reforma que establecía un plazo máximo de 45 días para establecer la alerta de género.

Menciona que creyeron que, con el cambio del Instituto de las Mujeres a Secretaría de las Mujeres en la actual administración federal, sería distinto, pero no fue así.

Recuerda que en diciembre de 2025 se entrevistó con la encargada de las alertas de género de la Secretaría de las Mujeres y le dijo que no había presupuesto para mandar a las personas a hacer las entrevistas.

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"Es fecha que estamos sin un avance. No hay presupuesto para darle continuidad por la reducción de gastos. Vamos a seguir sin un avance sustancial en la alerta. Ha sido un vaivén", critica Sofía Díaz.

En 2026, el presupuesto de la Secretaría de las Mujeres fue de 2 mil 140 millones 988 mil 180 pesos, de acuerdo con lo publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Sofía Díaz recuerda que cuando presentaron la alerta de género había registro de número rojos, pues inclusive Torreón aparecía en el top 10 de ciudades con más feminicidios. Dijo que, si bien en 2025 se redujeron, en este año han aumentado los casos de feminicidios en la entidad.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 el año en que se solicitó la alerta de género se registraron 20 feminicidios en la entidad. Para 2025 disminuyó a nueve, pero hasta julio de este año ya había registro de 18 feminicidios.

Sofía Díaz recalca que la violencia feminicida, que abarca muchos otros delitos como abuso sexual, violaciones o violencia familiar, sigue presente.

En el caso de las carpetas por violencia familiar, Coahuila ocupa el sexto lugar del país hasta julio, con 8 mil 940 casos reportados, según el SESNSP; y el segundo lugar nacional si se analiza desde la tasa por cada 100 mil habitantes, pues presenta una tasa de 259.85. En 2025 se recibieron 12 mil 634 denuncias por violencia familiar, un promedio de 34.6 cada 24 horas.