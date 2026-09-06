Miguel Herrera responde a apodos virales en redes sociales

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Una de las pocas cosas que reúne a todos los aficionados de la Liga MX es el humor con el que se burlan de jugadores y directores técnicos de los distintos equipos. Miguel Herrera, entrenador del Atlante, ha sido objeto de chistes en redes sociales con la asignación de apodos en relación a su físico, algo que cualquier otra persona podría tomarlo como una ofensa, pero el exentrenador de la Selección Mexicana adoptó una postura más relajada e incluso reaccionó y calificó a los más famosos.

Miguel Herrera comenta sus apodos más conocidos

En un video publicado por el Atlante en redes sociales, el "Piojo", calificó algunos de sus apodos más conocidos en redes sociales.

"Qué raro porque tengo uno solamente, de toda la vida y ni siquiera sé por qué me lo pusieron", dijo en primera instancia en referencia al apodo con el que todo el mundo lo conoce, que es "Piojo".

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Unos segundos más adelante, empezó a reaccionar a sus distintos apodos viralizados en redes sociales, como Vicente del Postre, del cual opinó que "ojalá, es un tipo al que admiro, tuve la fortuna de platicar con él en Brasil en la Copa del Mundo y la verdad es un tipo extraordinario, yo creo que lo del postre es porque estoy medio gordito, pero soy un tipo de años, con su pancita".

Opiniones de Miguel Herrera sobre apodos virales

El segundo apodo que le presentaron fue "Ted Grasso", y el "Piojo" entendió de inmediato que se refería a la famosa serie de futbol Ted Lasso. "Esa es del Ted Lasso, la gente que me conoce sabe que me perjudican más las fotos que en vivo, pero bueno, está bien, no me gustó mucho porque le faltó creatividad".

Burger Klopp tampoco le gustó, porque aseguró que no come hamburguesas. Un apodo que sí le gustó fue el de Sir Alex Puercuson, porque "ese sí tuvo creatividad".

De Antojitos Meza y Rey Comidas sólo le gustó el que hace referencia a uno de sus referentes en la dirección técnica, Enrique Meza.

"Todos los apodos que me han puesto están culerísimos, pero me quedo con el del 'Piojo', ese ya lo tengo adoptado", concluyó.