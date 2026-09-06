Marijó Rojas y Mauricio Mier realizaron el anhelo de convertirse en esposos en el Templo de Nuestra Señora del Carmen, en una sobria ceremonia.

Con sus papás: Mauricio Mier y Liliana Meade de la Garza, Fernando Rojas y Olga Lilia Contreras, así como con sus hermanos, seres queridos y amigos compartieron su felicidad. Emocionados, ante el sacerdote celebrante, la pareja de enamorados se dieron el "sí acepto" para unir sus vidas para siempre y convertirse en esposos.

Ceremonia religiosa en el Templo Nuestra Señora del Carmen

Al finalizar la Misa, Marijó y Mauricio celebraron con sus invitados en una espléndida recepción por el inicio de esta nueva etapa en su historia de amor.

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Celebración y recepción tras la boda