Jorge Romero advierte sorpresa para Morena en elecciones 2027

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- En la Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), el líder blanquiazul, Jorge Romero Herrera, afirmó que el "narcogobierno" de Morena se llevará la sorpresa de su vida en las elecciones de 2027.

PAN fortalece liderazgos locales para elecciones 2027

El dirigente panista señaló que Acción Nacional tiene condiciones para ampliar significativamente su presencia en el país y destacó entre los estados donde existen amplias posibilidades de triunfo, Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas y Colima.

Jorge Romero aseguró que el PAN retendrá los gobiernos de Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua, mientras que en Guanajuato logrará aumentar su presencia en el Congreso local y gobernará más municipios.

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"En el 2027 se van a llevar la sorpresa de su vida aquellos que se sienten infalibles", subrayó.

Críticas de Jorge Romero al gobierno de Morena

El dirigente partidista afirmó que el PAN se fortalece en lo interno y en lo externo al incidir en la agenda pública, posicionar los mejores perfiles e impulsar las mejores propuestas para ganar la confianza de la gente en todas las entidades del país.

"Vamos a meter todo el plus, toda nuestra energía que nos va a dar el triunfo electoral", aseguró.

Romero Herrera informó que ahora Acción Nacional iniciará la etapa de fortalecimiento de sus liderazgos estatales y locales, con el objetivo de ser competitivo y disputar gobiernos, congresos y municipios en todo el territorio nacional.

"Todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía de la dirigencia nacional se irá hacia los liderazgos locales. Ahora, la siguiente fase del PAN es empoderar en su entidad, en su municipio y en su estado a las mujeres y los hombres que habrán de ser los que ondeen la bandera de Acción Nacional", apuntó.

Jorge Romero anunció que a finales de septiembre, octubre y noviembre se darán a conocer los nombres de quienes serán los "coordinadores de la Patria, la Familia y la Libertad" que encabezarán los trabajos y esfuerzos del panismo para los próximos comicios.

El presidente nacional del PAN sostuvo que esta etapa permitirá consolidar liderazgos con arraigo, presencia territorial y capacidad para representar las causas de la ciudadanía en cada entidad.

"Y en Acción Nacional, insisto, pese a amenazas, pese a presiones, cuesta arriba, en el PAN vamos a resistir por la causa que es noble, que es causa de país, que es causa de nación, que es causa por nuestra patria, por nuestra familia y por nuestra libertad", concluyó.