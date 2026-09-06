Sheinbaum cierra primera parte de gira de rendición de cuentas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

SALTILLO, Coah., septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que su gobierno siempre va a decir que México es un país libre, independientemente y soberano.

Gobierno federal destaca soberanía y apoyo social en Coahuila

En esta entidad fronteriza con Estados Unidos, Sheinbaum Pardo terminó este fin de semana la primera parte de su gira de rendición de cuentas por 10 estados de la República.

"México luchó mucho, el pueblo de México luchó mucho por su independencia, la soberanía, por la justicia social, por la libertad y por la democracia, estos son nuestros principios, es el principio por el cual ha luchado siempre nuestro pueblo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Así que en el mes de la patria, siempre vamos a decir: ¡México es un país libre, independiente y soberano, y eso nos une a todas y a todos los mexicanos!", expresó la titular del Ejecutivo federal.

Detalles del informe y reacciones en Saltillo

Acusó la titular del Ejecutivo federal que gobiernos anteriores al de la llamada Cuarta Transformación "gobernaron con recetas que venían del extranjero" y "con visiones que venían de fuera, y ahora no".

Durante su informe, Sheinbaum destacó que en Coahuila reciben 88 mil 942 personas algún apoyo del Bienestar.

En el Auditorio Parque Las Maravillas de Saltillo, acompañaron a la Presidenta integrantes de su gabinete, así como el gobernador priista Manolo Jiménez, quien fue abucheado en el acto y no habló.

Previo a la rendición de cuentas, autoridades colocaron candados en la entrada para impedir el paso de gente al Auditorio, lo que causó molestias entre las personas asistentes, además que algunas se retiraron del lugar porque, dijeron, las citaron desde la mañana.