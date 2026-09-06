Suspenden temporalmente el Festival Arre por fuertes lluvias
El Autódromo Hermanos Rodríguez, sede del festival, fue afectado por las condiciones climáticas.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Aunque todo estaba listo y los fans ya comenzaban a llenar el Autódromo Hermanos Rodríguez para vivir el segundo día del Festival Arre, el clima les jugó una mala pasada.
Festival Arre suspensión por lluvias en Ciudad de México
Hace apenas unos minutos y debido a las fuertes lluvias que se registran esta tarde en la Ciudad de México, los organizadores decidieron suspender temporalmente las actividades.
Artistas afectados y programación del Festival Arre
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Este domingo se presentarían Alejandro Fernández, Los Tucanes de Tijuana, Eslabón Armado y La Sonora Dinamita.
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