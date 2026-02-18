Alerta sísmica suena en CDMX y Edomex durante simulacro coordinado
La actividad buscó evaluar la respuesta de la ciudadanía y servicios de emergencia ante un sismo.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- Esta mañana se llevó a cabo elprimer simulacro coordinado en la Ciudad de México
y el Estado de México para reforzar la capacidad de respuesta ante una emergencia sísmica en la zona centro del país.
Se planteó una hipótesis de sismo de 7.2 grados con epicentro a 11 kilómetros de Pinotepa Nacional, Oaxaca, con el objetivo de evaluar la reacción de la ciudadanía, instituciones y la capacidad de los servicios de emergencia.
