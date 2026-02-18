logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Fotogalería

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Alerta sísmica suena en CDMX y Edomex durante simulacro coordinado

La actividad buscó evaluar la respuesta de la ciudadanía y servicios de emergencia ante un sismo.

Por El Universal

Febrero 18, 2026 01:09 p.m.
A
Alerta sísmica suena en CDMX y Edomex durante simulacro coordinado

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- Esta mañana se llevó a cabo el

primer simulacro coordinado
en la Ciudad de México

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


y el Estado de México para reforzar la capacidad de respuesta ante una emergencia sísmica en la zona centro del país.
Se planteó una hipótesis de sismo de 7.2 grados con epicentro a 11 kilómetros de Pinotepa Nacional, Oaxaca, con el objetivo de evaluar la reacción de la ciudadanía, instituciones y la capacidad de los servicios de emergencia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alerta sísmica suena en CDMX y Edomex durante simulacro coordinado
Alerta sísmica suena en CDMX y Edomex durante simulacro coordinado

Alerta sísmica suena en CDMX y Edomex durante simulacro coordinado

SLP

El Universal

La actividad buscó evaluar la respuesta de la ciudadanía y servicios de emergencia ante un sismo.

SEP mantiene la Nueva Escuela Mexicana tras salida de Marx Arriaga
SEP mantiene la Nueva Escuela Mexicana tras salida de Marx Arriaga

SEP mantiene la Nueva Escuela Mexicana tras salida de Marx Arriaga

SLP

El Universal

Se prevé ampliar los libros de texto para incluir lenguas originarias y mayor inclusión histórica.

Sheinbaum habla sobre reforma electoral
Sheinbaum habla sobre reforma electoral

Sheinbaum habla sobre reforma electoral

SLP

El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió prudencia ante la falta de consenso en la reforma electoral.

Dan de alta a mujer que se convulsionó en el IMSS-Bienestar
Dan de alta a mujer que se convulsionó en el IMSS-Bienestar

Dan de alta a mujer que se convulsionó en el IMSS-Bienestar

SLP

El Universal