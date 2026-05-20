Alerta titular de la Ssa por hantavirus y ébola

CIUDAD DE MÉXICO.- David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (Ssa), presentó tres avisos epidemiológicos por golpe de calor, hantavirus y el ébola.

Este martes en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Kershenobich aseguró que "estamos preparados y vigilantes si pudiera presentarse algún caso en el país" de ébola o hantavirus.

Sobre los golpes de calor, explicó que ante las altas temperaturas se pueden presentar de forma súbita a cualquiera y se pueden prevenir manteniéndose hidratado, evitando la exposición al sol entre las 11:00 y 16:00 horas, permaneciendo un lugar fresco y portando ropa ligera.

Los síntomas son piel enrojecida, caliente y seca; temperatura corporal mayor a los 40 grados; pulso rápido; dolor de cabeza intenso, náusea y vómito.

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Llamó a acudir a urgencias si la persona presenta temperatura corporal de más de 40 grados; confusión, delirio o desmayo; convulsiones; o si no mejora tras ponerse en un lugar fresco y aplicación de toallas frías.

Mencionó que este año se han presentado en nuestro país 264 muertes por golpe de calor y los grupos de riesgo son personas adultas mayores; infancias y lactantes; personas con enfermedades crónicas; embarazadas; trabajadores al aire libre, deportistas y personas que socialmente están aisladas.