logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Globos de helio invaden Nueva York en desfile de Acción de Gracias

Fotogalería

Globos de helio invaden Nueva York en desfile de Acción de Gracias

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Alianza In México lamenta decisión de SCJN sobre impuesto

La decisión de la SCJN genera controversia y Alianza In México se pronuncia en defensa de la economía digital.

Por El Universal

Noviembre 27, 2025 08:35 p.m.
A
Alianza In México lamenta decisión de SCJN sobre impuesto

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- Alianza In México lamentó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al incrementar el impuesto del 2% en las plataformas digitales de Ciudad de México.

En un comunicado, la asociación advirtió que la decisión podría tener un impacto importante y regresivo en las plataformas, de las cuales dependen miles de personas, y recordó que en junio pasado la SCJN declaró la inconstitucionalidad de ese impuesto en un juicio relativo al del Código Fiscal.

Acusó que lo anterior da un trato fiscal discriminatorio contra otros prestadores de servicios similares, poniendo en duda el cumplimiento de México con sus compromisos comerciales internacionales, refiriéndose a los del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Respecto al impacto económico, la asociación declaró que esta medida podría tener un efecto negativo más allá, debido a que afectará a las comunidades de repartidores, a los negocios y a los consumidores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Resaltó que la economía digital es un factor fundamental hoy en día, ya que ayuda al crecimiento económico, en el desarrollo de oportunidades, así como la expresión económica de innovación e inclusión con la tecnología.

De esta forma, Alianza In México reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la economía digital, impulsando así un crecimiento económico que beneficie a repartidores, comerciantes y consumidores del país.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alianza In México lamenta decisión de SCJN sobre impuesto
Alianza In México lamenta decisión de SCJN sobre impuesto

Alianza In México lamenta decisión de SCJN sobre impuesto

SLP

El Universal

La decisión de la SCJN genera controversia y Alianza In México se pronuncia en defensa de la economía digital.

¿Qué dice la carta de renuncia de Gertz Manero a la FGR?
¿Qué dice la carta de renuncia de Gertz Manero a la FGR?

¿Qué dice la carta de renuncia de Gertz Manero a la FGR?

SLP

El Universal

Conoce los detalles de la propuesta de Claudia Sheinbaum a Gertz Manero

Sedena destaca labor humanitaria de Fuerzas Armadas en emergencias
Sedena destaca labor humanitaria de Fuerzas Armadas en emergencias

Sedena destaca labor humanitaria de Fuerzas Armadas en emergencias

SLP

El Universal

Plan DN-III-E: historia de solidaridad de Fuerzas Armadas y Sedena en México

Senado discute renuncia de Alejandro Gertz Manero a la FGR
Senado discute renuncia de Alejandro Gertz Manero a la FGR

Senado discute renuncia de Alejandro Gertz Manero a la FGR

SLP

El Universal

Laura Itzel Castillo lidera discusión sobre dimisión de Gertz Manero