AMIS llama a reportar daños tras sismo

Ante el sismo ocurrido la mañana de este 2 de enero de 2026, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros(AMIS) instó a la ciudadanía a notificar ante las autoridades cualquier aparente daño ocasionado, a fin de realizar las valoraciones correspondientes y determinar la seguridad en las zonas afectadas.

Desde el sector, las aseguradoras se encuentran en el proceso de validación y contraste de posibles áreas de daños con zonas aseguradas, informó la agrupación.

El sismo, con epicentro en la localidad de San Marcos, Guerrero, fue perceptible en distintas entidades del país.

"En caso de que existan zonas de posible daño, las empresas activarán los análisis para la asignación de ajustadores". "A los usuarios que requieran hacer algún reporte sobre afectaciones a bienes asegurados, la recomendación de la AMIS es priorizar los protocolos de seguridad de las autoridades antes de realizar la notificación a su aseguradora", apuntó.

"Uno de los siniestros más frecuentes en casos de sismos son los ocasionados por caídas de árboles, semáforos, postes y otros objetos luminosos sobre vehículos, así como cristales rotos ocasionados por el movimiento telúrico", explicó.

En ambos casos, estos riesgos suelen estar cubiertos, ya sea en autos por la cobertura de daños derivados de riesgos naturales, o en los paquetes de cobertura de casa habitación, respectivamente.

Sobre los niveles de aseguramiento de viviendas, expuso que en México alcanzan el 26.5% de todas las unidadesregistradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que representa poco más de 9.3 millones de hogares.

En cuanto a las entidades donde el sismo del 2 de enero se percibió con mayor intensidad, el nivel de aseguramiento se encuentra por debajo de la media nacional.

En Guerrero, datos de la AMIS indican que solo el 11.9% de las viviendas cuentan con seguro; mientras que en la Ciudad de México, el 16.8% tiene algún tipo de cobertura, y en Morelos, la cifra es de 22.9%.

Por lo mismo, la AMIS reiteró el llamado a la ciudadanía a resguardar su integridad y seguir las recomendaciones de las autoridades locales y federales.