¿Qué significa que te salga el muñeco en la Rosca de Reyes?

El famoso maratón Guadalupe-Reyes está a punto de llegar a su fin, cerrando una vez más la temporada festiva con la partida de la Rosca de Reyes y la llegada de juguetes para las y los niños a millones de hogares en el país.

Esta época del año que, en tradiciones de la cultura mexicana, está caracterizada por celebraciones de origen religioso, fiestas navideñas, un calendario social ocupado y mucha comida típica, empezó el 12 de diciembre, con el Día de la Virgen de Guadalupe, y culminará el próximo 6 de enero, en el Día de los Reyes Magos.

Como es costumbre, durante los primeros días de enero millones de familias o amigos en México se reúnen para cortar la famosa Rosca de Reyes. Entre chocolate caliente o ponche, risas y tiempo de calidad con nuestros seres queridos, siempre queda una pregunta al aire, ¿a quién le tocará el muñeco de la rosca?

Aunque mucha gente suele evitarlo, pues no quieren ser los responsables de los tamales el Día de la Candelaria, que te toque el muñeco mientras partes la Rosca de Reyes tiene un significado tierno y positivo, y aquí te lo contamos.

La partida de la Rosca de Reyes es una de las tradiciones más esperadas durante el año entre las familias mexicanas. Este delicioso pan no sólo contiene años de historia y evolución cultural, sino que también esconde una (o a veces varias) pequeña sorpresa: el muñequito.

De acuerdo con las creencias populares, encontrar al muñeco o al Niño Dios dentro de la Rosca de Reyes no sólo es sinónimo de que debes llevar los tamales el 2 de febrero o Día de la Candelaria, también significa que tendrás un año lleno de buena suerte, bendiciones y protección divina.

Algunas personas lo interpretan de manera religiosa más profunda, significando una gran bendición, pues quiere decir que el Niño Dios confió en la bondad de tu corazón para dejarse encontrar.

Otro significado popular dice que hallar el muñequito de la rosca te convierte simbólicamente en su padrino o madrina. Mientras que uno distinto dice que esta pequeña figura, escondida en el pan tradicional, representa el pasaje bíblico en el que María y José tuvieron que huir y esconder a Jesús del Rey Herodes, luego de que este ordenara la Matanza de los Inocentes, por lo que hallar al muñeco es una señal de buena fortuna y la responsabilidad de cuidar al Niño Dios.