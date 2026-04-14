Amnistía Internacional pide emergencia nacional por desapariciones en México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- Con más de 133 mil personas desaparecidas, más de 72 mil cuerpos sin identificar y una

de 99.6%,

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(AI) urgió a declarar lade desapariciones en México como, al enviar una carta al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en la que respalda la activación del Artículo 34 de la convención internacional.La organización subrayó que la magnitud del problema también se refleja en más dede familiares que buscan a personas desaparecidas y en el hallazgo de. Indicó que desde 2006, se han registrado 118,207 personas desaparecidas y no localizadas, lo que equivale al 89% del total actual.En su carta,calificó como un "" la decisión delde activar el, al considerar que abre un canal de diálogo directo con el Estado mexicano frente a unaque, señala, ha sido minimizada.La organización cuestionó laque atribuye las desapariciones únicamente aly advirtió que existen múltiples casos en los que estos grupos actúan con autorización o aquiescencia de, así como otros donde servidores públicos participan directamente.Alertó que recientespodrían debilitar ely a la información pública, en un contexto decasi absoluta.En sus conclusiones, Amnistía sostuvo que hay elementos suficientes para considerar que las desapariciones en México son generalizadas y sistemáticas, y reiteró que laes el principal factor que perpetúa laEntre sus principales exigencias, pidió:-Declarar lacomocon resultados medibles.-Reconocer y proteger ay familiares.-Aceptarpara fortalecer la justicia.También denunció la situación de riesgo que enfrentan las, quienes son víctimas de, agresiones e inclusodurante su labor.