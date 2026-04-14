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Amnistía Internacional pide emergencia nacional por desapariciones en México

La impunidad del 99.6% y la participación de autoridades agravan la crisis de desapariciones.

Por El Universal

Abril 14, 2026 01:08 p.m.
A
Amnistía Internacional pide emergencia nacional por desapariciones en México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- Con más de 133 mil personas desaparecidas, más de 72 mil cuerpos sin identificar y una

impunidad
de 99.6%, Amnistía Internacional

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(AI) urgió a declarar la crisis de desapariciones en México como emergencia nacional, al enviar una carta al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en la que respalda la activación del Artículo 34 de la convención internacional.
La organización subrayó que la magnitud del problema también se refleja en más de 2,341 colectivos de familiares que buscan a personas desaparecidas y en el hallazgo de 5,696 fosas clandestinas. Indicó que desde 2006, se han registrado 118,207 personas desaparecidas y no localizadas, lo que equivale al 89% del total actual.
En su carta, Amnistía Internacional calificó como un "hito histórico" la decisión del Comité de la ONU de activar el procedimiento internacional, al considerar que abre un canal de diálogo directo con el Estado mexicano frente a una crisis que, señala, ha sido minimizada.
La organización cuestionó la narrativa oficial que atribuye las desapariciones únicamente al crimen organizado y advirtió que existen múltiples casos en los que estos grupos actúan con autorización o aquiescencia de autoridades, así como otros donde servidores públicos participan directamente.
Alertó que recientes cambios institucionales podrían debilitar el acceso a la justicia y a la información pública, en un contexto de impunidad casi absoluta.
En sus conclusiones, Amnistía sostuvo que hay elementos suficientes para considerar que las desapariciones en México son generalizadas y sistemáticas, y reiteró que la impunidad es el principal factor que perpetúa la crisis.
Entre sus principales exigencias, pidió:
-Declarar la crisis como emergencia nacional con resultados medibles.
-Reconocer y proteger a colectivos de búsqueda y familiares.
-Aceptar asistencia técnica internacional para fortalecer la justicia.
También denunció la situación de riesgo que enfrentan las mujeres buscadoras, quienes son víctimas de amenazas, agresiones e incluso asesinatos durante su labor.

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