Nacional

Apresan al "Braca" en Villanueva, Zac.

Por El Universal

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Apresan al "Braca" en Villanueva, Zac.

Zacatecas, Zac.- El fuerte operativo que de desplegó en el municipio de Villanueva en Zacatecas, cerca del Rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar, fue porque en esa zona se realizó la captura de "El Braca", líder de plaza del Cártel de Jalisco Nueva Generación, junto con otros tres generadores de violencia, aclaró Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal.

En una conferencia de prensa, explicó que la detención de "El Braca" se realizó en el municipio de Tabasco, jefe de plaza, junto con otras tres personas de ese grupo delictivo, pero, el ataque a las fuerzas de seguridad ocurrió cerca de las 19:00 horas de este jueves, cuando se realizaba el traslado de los cuatro detenidos en convoy custodiado rumbo a la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

"En ese momento, como ya lo mencionó correctamente la presidenta (Claudia Sheinbaum), personas de la familia Aguilar, hay que aclarar, no don Pepe Aguilar, sino personas de la familia Aguilar se encontraban en las inmediaciones de El Soyate, en tránsito o no, esa información la desconocemos, pero se encontraban en las inmediaciones (...) y se resguardó toda el área de El Soyate incluidas y las fincas de la familia Aguilar".

Asimismo, mencionó que en el ataque a las fuerzas de seguridad se usó un dron con un explosivo, porque "el Cártel trató de liberar al jefe de plaza".

