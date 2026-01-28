Artículo 19 exige a Layda Sansores frenar ataques a la prensa en Campeche

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- La organización Artículo 19 exigió al gobierno de Campeche, encabezado por Layda Sansores San Román, frenar embates hacia la prensa y atenerse a estándares de protección a la libertad de expresión y acceso a la información.

En un comunicado publicado en sus canales oficiales, la organización hizo un llamado a la mandataria estatal a reconocer que la crítica es parte de cualquier sociedad democrática.

"Artículo 19 condena el ambiente hostil que el gobierno de Layda Sansores mantiene contra la prensa a base de estigmatizaciones y acoso judicial", señaló.

La ONG recordó que desde el año pasado emitió posicionamientos de rechazo a espacios de denostación pagados con recursos públicos, como el programa "Martes del Jaguar".

Además, reprobó que el día de ayer 27 de enero, en una entrevista pública Layda Sansores afirmó que Enrique Cruz Carranza, un periodista que colabora en el diario Tribuna, "no debería vivir aquí", en respuesta a publicaciones críticas hacia su administración.

Artículo 19 resaltó un reportaje publicado en El Universal, titulado "Campeche silenciado; bajo el acoso de Laya Sansores", en el que se recopilan testimonios de persecución contra la prensa, incluyendo impactos y cierre de cinco medios impresos.

"La violencia incluye también múltiples procesos de acoso judicial contra periodistas, como es el caso de Jorge Luis González, quien ha sido víctima de al menos cuatro procesos judiciales en los últimos años", lamentó.

En ese sentido, reiteró su exigencia al gobierno de Campeche a respetar la libertad de prensa y de acceso a la información, bajo lineamientos democráticos imprescindibles en cualquier entidad federativa.